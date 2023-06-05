На борту літака було четверо людей, серед яких була дитина, повідомив власник літака

У США через несанкціонований політ літака над Вашингтоном, округ Колумбія, підняли винищувачі для перехоплення. Внаслідок переслідування у неділю, 4 червня, літак Cessna Citation впав та розбився разом з чотирма людьми, серед яких була дитина, повідомило Reuters із посиланням на командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

За даними джерела, літак з пілотом, який не реагував на сигнали американських винищувачів, впав у гори у Вірджинії. Поліція штату заявила, що внаслідок аварії загинули всі, хто перебував у салоні літака.

Імовірно, літак Cessna Citation, який може перевозити до 12 пасажирів, йшов на автопілоті. Винищувачам дозволили досягти надзвукових швидкостей та перехопити літак. Зазначається, що пілотам також дозволити використовувати сигнальні ракети.

«Cessna вилетів з муніципального аеропорту Елізабеттон, штат Теннессі, і прямував до аеропорту Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорку, приблизно за 50 миль (80 км) на схід від Мангеттену», – повідомили у прес-службі Федеральної авіаційної адміністрації США.

Повідомляється, що Cessna долетів до Нью-Йорка, а потім розвернувся на 180º. Хоч літак впав після контакту з винищувачами, за даними одного з американських чиновників, літаки США не стали причиною падіння літака. Наразі триває розслідування.

На борту Cessna, зареєстрованого на компанію Encore Motors, було чотири людини. Усі вони загинули, повідомляє поліція. Власник компанії Джон Румпел повідомив Washington Post, що на борту були його дочка, онучка та її няня.