Смертну кару на федеральному рівні відновили після закінчення повноважень адміністрації Байдена,

Після своєї інавгурації новий президент США Дональд Трамп підписав низку «важливих документів» щодо змін у Сполучених Штатах. Зокрема, один із них стосувався відновлення смертної кари на федеральному рівні, повідомило у вівторок, 21 січня, агентство AP.

Указ, який видав Дональд Трамп, зобов’язує Міністерство юстиції не лише вимагати смертної кари у відповідних федеральних випадках, але й сприяти збереженню такого покарання у штатах, яким важко підтримувати достатні запаси смертельних ін’єкцій для страт.

«Найважливіший обов’язок уряду полягає в тому, щоб захистити своїх громадян від огидних дій, і моя адміністрація не потерпить спроб поставити в глухий кут і скасувати закони, які санкціонують смертну кару проти тих, хто вчиняє жахливі акти насильства проти американських громадян», – йдеться в указі Трампа.

Зазначається, що в документі американський президент наказав генпрокурору звертатися до федеральної юрисдикції та вимагати смертної кари «незалежно від інших факторів» в разі вбивства правоохоронців чи скоєння злочинів, що спричиняють смертну кару. Зокрема, смертна кара також буде розповсюджуватися на «іноземців, які незаконно перебувають в цій країні».

Крім того, Трамп доручив генпрокурору спробувати скасувати преценденти Верховного суду, які покликані обмежити повноваження державних та федеральних урядів на застосування смертної кари.

Зазначається, що указ Трампа вийшов через кілька днів після того, як Гарленд відкликав протокол міністерства юстиції щодо федеральних страт, який дозволяв смертельні ін’єкції пентобарбіталу одним препаратом, що могло завдавати «непотрібного болю та страждань» звинувачуваним. До слова, протокол про пентобарбітал під час першого президентства Трампа запровадив тогочасний генеральний прокурор.

Федеральні страти були призупинені у 2021 році рішенням тогочасного генпрокурора Мерріка Гарленда. До того, протягом першої каденції Дональда Трампа з 2016 по 2020 роки його адміністрації здійснила 13 федеральних страт – більше, ніж за будь-якого президента у сучасній історії.

Нагадаємо, у січня 2024 року в США вперше за 50 років застосували новий метод смертної кари – за допомогою азотогіпоксії, яку обрали як альтернативу смертельній ін’єкції. Страта ув’язненого тривала близько 22 хвилин.

У Департаменті виконання покарань штату Алабама, де провели страту, заявили, що метод страти за допомогою азотної гіпоксії «виявився ефективним і гуманним». Утім, перед застосуванням такого методу страти тривали судові справи щодо конституційності використання азотної гіпоксії на людях.