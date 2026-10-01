Окремою частиною Меморіалу стала «Стіна Надії», на якій розміщені портрети зниклих безвісти військовослужбовців громади

У четвер, 1 жовтня, в День захисників і захисниць України у Яремчі відкрили меморіал загиблим і зниклим безвісти у російсько-українській війні захисникам. Пам’ятник розташований у центрі міста навпроти радянського меморіалу партизанам-ковпаківцям, який міська влада досі не декомунізувала.

«Це місце, де увічнено героїзм Небесної Сотні та сучасних Героїв російсько-української війни. Окремою частиною Меморіалу стала “Стіна Надії”, на якій розміщені портрети військовослужбовців громади, які зникли безвісти, – тих, кого рідні продовжують чекати, а громада пам’ятає та молиться за їх повернення», – йдеться у повідомленні на сторінці Яремчанської міської ради у фейсбук.

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На стіні меморіалу (на головному фото) розмістили 36 фотографій зниклих безвісти військових. Ще 33 місця під фото залишили порожніми.

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Міський голова Яремча Андрій Мироняк (праворуч) покладає квіти до меморіалу. В тлі видніється фігура пам'ятника радянському партизану з автоматом в руці. Фото Яремчанської міської ради

Цікаво, що навпроти меморіалу новітнім героям досі стоїть радянський пам’ятник партизанам-ковпаківцям, який встановили у центрі Яремча 12 грудня 1967 року. Радянські партизани Сумського з’єднання Сидора Ковпака, які воювали з нацистами, діяли в околицях Яремча влітку 1943 року. Вони зазнали великих втрат у бою під Делятином. У братській могилі в центрі Яремча поховали 93 партизанів-ковпаківців та 565 солдатів та офіцерів Червоної Армії. Там же похований Герой Радянського Союзу Семен Руднєв, який свого часу воював проти петлюрівців, згодом проти Української повстанської армії і стверджував, що «націоналісти – наші вороги».

Пам'ятник партизанам-ковпаківцям у Яремчі

Міська влада Яремча не демонтовує пам’ятник радянським окупантам, зазначаючи, що це не її компетенція. Детальніше про те, чому пам’ятник радянським партизанам досі стоїть у центрі Яремча ZAXID.NET писав у статті «Окупанти в центрі Яремча».

Сучасний меморіал також постав на місці стели, присвяченої радянським партизанам. Ескіз меморіалу запропонувала ГО «Музей під відкритим небом “Козацька Левада”», зареєстрована у Тульчині Вінницької області. Її директором є Михайло Довгань. У березні 2025 року міська рада повідомляла, що вартість будівництва меморіалу становитиме 6 млн грн. На реалізацію проєкту планували залучати позабюджетні гроші.

Фото Яремчанської міської ради