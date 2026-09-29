Візуалізація вигляду відновленого палацу у Роздолі

У Роздолі на Львівщині презентували концепцію ревіталізації палацу Жевуських-Лянцкоронських та розвитку території довкола нього. Палац, який у 2023 році придбала на аукціоні інвестиційно-промислова компанія EFI Group, планують пристосувати під п’ятизірковий готель. Водночас територію історичного палацово-паркового ансамблю хочуть перетворити на великий культурно-туристичний комплекс. ZAXID.NET розповідає про озвучені плани власників, які планують зробити памʼятку рентабельною.

Презентація концепції відбулася 28 вересня біля палацу. Водночас на події Міністерство культури, Львівська ОВА, місцева громада та власник палацу підписали чотиристоронній меморандум про співпрацю. Віцепрем’єр-міністерка та міністерка культури Тетяна Бережна назвала проєкт одним із прикладів того, як культурну спадщину планують поєднувати з економічною моделлю її подальшого утримання.

«Це те, що ми хочемо зробити масштабно в Україні, щоб відчути, яким чином спадщина, яка руйнується, починає змінюватися, заробляти і об’єднувати навколо себе людей, які будуть розвивати це місце», – сказала Тетяна Бережна.

Підписання чотиристороннього меморандуму (фото ZAXID.NET)

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Вона додала, що досвід відновлення палацу у Роздолі має стати не єдиним в Україні. До прикладу, на Конференції з відновлення України (URC 2026) Мінкультури підписало меморандум з ЄБРР, який передбачає підготовку інвестиційних проєктів на об’єктах культурної спадщини. Перші 10 обʼєктів вже аналізують, щоб показати їхню привабливість для інвесторів. На URC 2027 презентують перший такий проєкт.

Палац пристосують під готель

За концепцією, основною історичною спорудою комплексу залишиться палац Жевуських-Лянцкоронських. Його планують відреставрувати та пристосувати під п’ятизірковий готель. Тут також передбачені три ресторани, бальні та презентаційні простори.

Засновник EFI Group та власник проєкту «Палац Розділ» Ігор Ліскі каже, що одним із головних завдань є створення економічно сталої моделі.

«Воно має працювати на громаду, створювати робочі місця, але головне – забезпечити сталість. Без приватного капіталу, бізнес-моделі нічого не буде», – зазначив Ігор Ліскі.

У палаці відреставрують всі автентичні елементи (фото ZAXID.NET)

Окрім палацу, на території є ще близько дев’яти інших споруд, які не мають статусу пам’яток. Водночас комплекс передбачає додаткові будівлі, де планують створити культурно-туристичні, освітні простори, а також українсько-польський культурний центр.

Пристосування пам’ятки передбачає сучасну інженерію, зокрема теплові насоси та сонячні панелі. Архітектори також обіцяють зробити будівлю максимально інклюзивною, не втрачаючи її історичної архітектури.

Пристосувати палац під сучасний готель непросто через обмежені площі. Частину технічної інфраструктури планують винести в сусідню будівлю. Зокрема, інженерний центр в івент-холі забезпечуватиме палац опаленням та вентиляцією.

На місці радянського клубу залишать давні мури

Навпроти палацу нині є руїни радянського клубу. Будівлю звели у 1960-х роках для санаторію, однак під час досліджень з’ясувалося, що вона стоїть на значно давніших мурах. Раніше дослідники встановили, що радянська споруда накрила залишки палацового архіву та цейхгаузу XIX століття, які, своєю чергою, були зведені на ще давнішій скарбниці.

За новою концепцією, радянський клуб демонтують, але історичні мури збережуть та інтегрують у нову будівлю Rozdil Hall. Водночас нову частину будівлі хочуть стилістично пов’язати з історичним середовищем, щоб вона вписувалася в атмосферу палацового парку.

Візуалізація Івент-холу (фото ZAXID.NET)

Головний архітектор проєкту Андрій Миргородський розповів ZAXID.NET, що давню кладку відкриють в інтер’єрі та підсвітять. У новому івент-холі проводитимуть святкування, виставки, концерти та вистави. Тут буде резиденція для митців.

На нижніх рівнях будівлі планують розмістити SPA та гімнастичний зал. Із палацом їх з’єднають підземним тунелем.

Нову забудову винесуть за межі історичного парку

Окремо від історичної частини комплексу передбачене нове будівництво. Нові будівлі планують розмістити за межами палацово-паркового ансамблю, який є пам’яткою.

На плані комплексу видно, що тут буде візит-центр, готель, школа мистецтв та Aspen-резиденція. Також передбачені паркінги та інша необхідна інфраструктура.

План території комплексу (фото ZAXID.NET)

«Ми зараз бачимо одну будівлю, але це архітектурно-девелоперська концепція. Не будівля, а культурний хаб. Його завдання – виробляти емоції і знання», – пояснив Андрій Миргородський.

Загалом концепція охоплює територію понад 10 га. За задумом авторів, тут мають поєднати готельну, культурну, освітню та подієву функції.

Дослідження змінили уявлення про історію палацу

Нинішній проєкт став результатом кількох років досліджень. За словами керівниці проєкту «Палац Розділ» та засновниці БФ «Спадщина.UA» Ганни Гаврилів, команда провела архітектурні та археологічні дослідження, інвентаризацію території, опрацювала архівні матеріали та поспілкувалася зі старожилами.

Їхні результати, за словами Ганни Гаврилів, дозволили по-новому подивитися на історію комплексу: «Коли ми зробили дослідження, зрозуміли, що купили не палац XVIII століття, а замок XVI століття». Палац Жевуських-Лянцкоронських стоїть на оборонних мурах замку Чернійовських, які заснували місто Розділ. Вони походили з руських бояр, родом з Івано-Франківщини.

Водночас сам палац у нинішньому вигляді є результатом пізніших перебудов: у XVIII столітті Жевуські звели тут палац, а в XIX столітті його перебудували Лянцкоронські. У радянський період у ньому працювали лікувальні заклади, після чого комплекс поступово занепав.

Сучасний вигляд палацу (фото ZAXID.NET)

Дослідники також вивчали парк. Його площа становить близько 6 га, а сама паркова територія належить громаді. Під час комплексного дослідження дерев виявили значну кількість вікових дерев, на основі чого парк назвали одним із найцінніших на Львівщині.

За планом власників, усі роботи з облаштування комплексу мають завершити до 2032 року.