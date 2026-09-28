Валентин Кошельник був депутатом Волинської облради від партії «За Майбутнє»

Колишній депутат Волинської обласної ради Валентин Кошельник, якого увʼязнили на 3,5 роки за хабарництво, подав апеляцію і просив замінити тримання під вартою на домашній арешт. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у цьому, однак зобов’язала забезпечити посадовцю належне медичне обстеження.

Як йдеться в ухвалі суду від 22 вересня, адвокати Валентина Кошельника просили змінити йому запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт. Суддя Олександр Семенников відмовив у задоволенні клопотання, однак зобов’язав начальника Луцького слідчого ізолятора забезпечити медобстеження Кошельника, щоб встановити наявні захворювання та надати необхідну допомогу. За потреби до обстеження мають залучити профільних лікарів.

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Зауважимо, що це не перша спроба Кошельника помʼякшити запобіжний захід. У липні його захист наполягав, що чоловік переніс складне хірургічне втручання, потребує спеціалізованої реабілітації та ще однієї операції. На підтвердження цього суду надали консультативний висновок спеціаліста Волинської обласної лікарні від 26 червня.

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Тоді суд відмовив у задоволенні клопотання через ризик переховування Кошельника від правосуддя. Зокрема, суд врахував, що він має закордонний паспорт і у 2022–2023 роках 15 разів виїжджав за межі України. Також зазначалося, що Кошельник як колишній депутат міг мати широке коло зв’язків із представниками влади, правоохоронних органів та бізнесу. На думку суду, ці обставини підвищують ризики спроби уникнення покарання.

Нагадаємо, Валентин Кошельник оскаржує вирок Вищого антикорупційного суду, який у травні 2026 року визнав його винним у зловживанні впливом та призначив 3,5 року позбавлення волі. Як встановило слідство, обвинувачений вимагав у підприємця 35 тис. доларів за сприяння у виділенні земельної ділянки. Бізнесмен планував придбати землю у селі Суходоли Володимирської громади для будівництва підприємства з переробки зношених автомобільних шин.

За 35 тис. доларів Кошельник обіцяв забезпечити ухвалення місцевою радою рішень, необхідних для отримання землі. У квітні-травні 2023 року він отримав 10 тис. доларів авансу, а 13 вересня його затримали після отримання решти 25 тис. доларів під час баскетбольного матчу на стадіоні «Олімп» у Володимирі.

Наступного дня суд відправив Кошельника під варту на 60 діб із можливістю внесення 900 тис. грн застави. 18 вересня він вийшов із СІЗО після внесення визначеної судом суми.

У травні цього року ВАКС визнав Кошельника винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначив йому 3 роки 6 місяців увʼязнення. Також суд заборонив йому протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування і застосував спеціальну конфіскацію грошей в еквіваленті 10 тис. доларів.

Валентин Кошельник народився 11 травня 1967 року в селі Городківка Вінницької області. Із 2006 року працював тренером Володимир-Волинської ДЮСШ, а у 2017–2020 роках був спортивним директором ФК «Волинь».

з 1997 року займається підприємницькою діяльністю у сфері роздрібної торгівлі. Також був співзасновником і керівником низки компаній, зокрема ТОВ «Сервіс Оіл», ТОВ «Аврора-Капітал», ТОВ «Волинська промислова компанія» та ТОВ «ВІК Оіл». Крім того, заснував агентство «Кошельник», яке працює у сфері футбольного менеджменту.

Політичну кар’єру Кошельник розпочав у 2010 році, коли став депутатом Волинської облради від партії «Фронт Змін». У 2017 році отримав мандат від Блоку Петра Порошенка «Солідарність», а у 2020 році пройшов до облради від партії «За Майбутнє». Був членом профільних депутатських комісій та співзасновником громадської організації «Дитячий спортивний клуб “БРВ-ВІК”».