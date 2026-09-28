У зоопарку заявили, що ситуація не виправдовує негативу щодо працівників

Працівниця Рівненського зоопарку відмовились видати безоплатні квитки дітям, у яких батько зник безвісти. Через це на касі виник конфлікт. У зоопарку пояснили, що мати дітей не предʼявила документи для підтвердження статусу, однак зрештою сім'ю пропустили за пільгою.

Про ситуацію у суботу, 26 вересня, розповіла у тредсі волинянка Вікторія Бандура. За її словами, у Рівненський зоопарк прийшла сім'я, де батько дітей вважається зниклим безвісти. Однак на касі повідомили, що «якщо зниклий безвісти один – то й безоплатний квиток їм дадуть один».

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Вікторія Бандура також зазначила, що на інформаційній табличці в зоопарку вказано про безоплатний вхід для сімей зниклих безвісти у множині, тож вона звернула на це увагу працівниці каси. Після кількахвилинної суперечки дітей зрештою пропустили.

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У понеділок, 28 вересня, на фейсбук-сторінці Рівненського зоопарку повідомили, що діти відвідувачки були у складі групи школярів. Жінка повідомила працівникам, що їхній батько є зниклим безвісти, однак відмовилася надати документи, які це підтверджують.

«Задля уникнення конфлікту працівники закладу надали пільгові квитки для відвідувачки з дітьми, попри відсутність підтверджуючих документів», – зазначили у зоопарку.

Водночас у закладі заявили, що ситуація не виправдовує агресивної поведінки та негативних висловлювань на адресу працівників, які виконують свої посадові обовʼязки.

У Рівненському зоопарку також оприлюднили перелік категорій, які мають право на безоплатне відвідування:

діти зростом до 100 см;

сім'ї загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців першого ступеня споріднення;

учасники бойових дій;

діти-сироти;

пенсіонери віком від 75 років;

люди з інвалідністю І групи та один супровідник.

Пільговий квиток за 150 грн можуть придбати студенти, пенсіонери за віком та люди з інвалідністю ІІ групи.