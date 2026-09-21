Проєкт передбачає три вольєри для різних видів водних птахів і приматів

У Рівненському зоопарку планують збудувати комплекс вольєрів для птахів і приматів із приміщенням для їхнього зимового утримання. Вартість проєкту становить 12,2 млн грн. Рішення про передачу землі за договором суперфіцію (право користування чужою ділянкою для забудови – ред.) депутати ухвалили під час сесії 17 вересня.

Земельну ділянку площею 0,02 га на території зоопарку передали Управлінню капітального будівництва Рівного в користування на п’ять років. Її використовуватимуть для будівництва нового комплексу вольєрів.

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Депутатка Рівненської міської ради Галина Кульчинська написала у фейсбуці, що проєкт коштуватиме близько 12 млн грн. При цьому 25% суми має профінансувати сам зоопарк, а решту, як стверджує Кульчинська, – міський бюджет.

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Заступник міського голови Рівного Євген Іванішин наголосив, що це власна ініціатива зоопарку, який заробляє самостійно. Також він зазначив, що для реалізації проєкту, ймовірно, шукатимуть інвестора.

«Та навіть якщо й інвестор чи грант, ви в своєму розумі – 12 млн для птахів на двох сотках землі? Під час війни? Саме це зараз на часі, коли через низькі зарплати в комунальних закладах Рівного масово йдуть з роботи дошкільники та молодший медперсонал? А місто нібито не має грошей, щоб їх втримати», – написала депутатка.

У Рівненському зоопарку відредагували на її допис і повідомили, що проєкт передбачає три вольєри для різних видів водних птахів – фламінго, пеліканів, ібісів та султанок, а також для групи приматів.

«Для цього вже виділена та підготовлена територія площею 1187 м². Там передбачені зимові експозиційні вольєри, вуличні вигули, оглядові майданчики для відвідувачів, озеленення та господарська зона», – зазначили в зоопарку.

Окремо мають облаштувати будівлю для зимового утримання птахів. Вона матиме великі оглядові вікна, щоб відвідувачі могли бачити тварин і в холодну пору року. Проєкт також передбачає опалення, вентиляцію, водопостачання та водовідведення, електромережі й спеціальні конструкції для безпечного обслуговування вольєрів.

Проєкт розробили ще у 2020 році. Тоді його кошторис становив близько 4 млн грн. Після перерахунку вартість зросла до 12,2 млн грн.

У зоопарку зазначили, що вже акумулювали 3 млн грн власних надходжень для участі в реалізації проєкту. Також, за їхньою інформацією, є інвестори, які готові долучитися до будівництва. Водночас у зоопарку наголосили, що гроші з міського бюджету на реалізацію проєкту не передбачаються.

Нині на території зоопарку перебуває близько 80 птахів, яких привезли після травмування. Серед них – 26 лелек, 6 лебедів, 11 хижих птахів та інші тварини. Також у зоопарку утримують вовків, борсуків, лисиць, лося та косулю.

У закладі додали, що майже щодня мешканці привозять сюди травмованих або врятованих тварин. Окрім того, зоопарк регулярно приймає ветеранів, для яких це можливість відпочити у спокійному середовищі та провести час із родиною.