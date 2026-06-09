Учасники архітектурного конкурсу

У Рівному визначили переможця архітектурного конкурсу на оновлення парку «Єврейка». Найкращою журі визнало концепцію команди львівських архітекторів під керівництвом Юрія Столярова. Реалізувати проєкт планують протягом півтора року за гроші Європейського Союзу.

Про результати конкурсу в понеділок, 8 червня, в етері «Українського радіо. Рівне» розповіли головна спеціалістка міського управління культури і туризму Лідія Войтюк і керівник команди-переможця Юрій Столяров.

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Архітектурний конкурс відбувся в межах міжнародного проєкту ReHerit 2.0, який фінансує ЄС. Учасники мали запропонувати нове бачення простору, відомого серед рівнян як парк «Єврейка». Загалом на конкурс подали 24 роботи.

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За словами Лідії Войтюк, перед оголошенням конкурсу фахівці провели історичні, архітектурні та археологічні дослідження території, а також опитали мешканців міста та представників єврейської громади щодо майбутнього парку.

Переможний проєкт розробила команда із семи львівських архітекторів. Його автори пропонують максимально зберегти природний ландшафт території та підкреслити її історичне значення без масштабного будівництва.

Однією з ключових особливостей концепції стане інклюзивність. За словами Юрія Столярова, простір проєктували так, щоб ним могли комфортно користуватися люди з інвалідністю, зокрема військові.

«У нас дуже багато буде людей з інвалідністю, тобто хтось буде на протезах, хтось з паличкою, хтось слабозрячий, хтось на колісному кріслі. Тому ми поставили за завдання, щоб парк був майже на 100% інклюзивний. І мені здається, що нам вдалося цього досягнути», – зазначив Юрій Столяров.

Проєкт також передбачає облаштування трьох тематичних входів до парку. Кожен із них розповідатиме про окремий історичний пласт цієї території – єврейські поховання, християнське кладовище та поховання, пов’язані з епідеміями, які свого часу були в Рівному.

Реалізувати проєкт планують до літа або осені 2027 року. Крім цього, з 17 червня у міському Будинку культури відкриють виставку всіх 24 конкурсних робіт. Експозиція триватиме два тижні.