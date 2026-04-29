Тараканівський форт роками перебуває в занедбаному стані

Після нещодавніх обвалів Тараканівський форт на Рівненщині не планують відновлювати, оскільки на це не передбачено фінансування. Про це у відповіді на інформаційний запит ZAXID.NET повідомили в Головному управлінні комунікацій Збройних Сил України.

Тараканівський форт закріплений за Міністерством оборони України та перебуває на балансі квартирно-експлуатаційного відділу Рівного (військове містечко №13). Наразі об’єкт є аварійним і становить небезпеку для відвідувачів, тому доступ до нього обмежили.

У ЗСУ зазначили, що за роки перебування форту на балансі квартирно-експлуатаційних органів Сил логістики ремонтні роботи там не проводили.

«На сьогодні проведення протиаварійних робіт не передбачено, оскільки це потребує значного фінансування, яке наразі спрямоване на першочергове відновлення фондів, де розміщується особовий склад Збройних Сил України», – повідомили у відомстві.

Щоб запобігти загрозі життю та здоров’ю людей, на території форту та при в’їзді встановили попереджувальні знаки та інформаційні таблички про належність об’єкта Міністерству оборони та заборону незаконного проникнення.

Нагадаємо, 12 квітня на території Тараканівського форту обвалилася частина споруди. Великі уламки цегляної кладки перекрили вхід до пам’ятки, яка вже кілька років перебуває в аварійному стані.

Після цього Рівненська обласна військова адміністрація звернулася до Міноборони з проханням терміново обмежити доступ відвідувачів і провести протиаварійні роботи, а до Міністерства культури – із вимогою внести форт до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Тараканівський форт є пам’яткою архітектури ХІХ століття, що розташована поблизу села Тараканів Дубенського району над річкою Іква. На його території знімали окремі сцени фільмів «Поводир» і «Джура Королевич».