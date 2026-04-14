Тараканівський форт використовували як військовий об’єкт

У Дубенському районі Рівненської області обвалилася частина пам’ятки архітектури – Тараканівського форту. Великі уламки цегляної кладки перекрили вхід до оборонної споруди, яка закрита для відвідувачів і вже кілька років перебуває в аварійному стані.

Фото та відео з місця події у понеділок, 13 квітня, опублікував старший викладач Київського національного університету будівництва і архітектури Андрій Швачко.

На кадрах видно, що уламки цегли майже повністю перекрили вхід до споруди.

Як розповів ZAXID.NET заступник Тараканівського сільського голови Сергій Власюк, об’єкт тривалий час закритий для відвідувачів і перебуває в аварійному стані.

«Обвал відбувся з неділі 12 квітня на понеділок 13 квітня. На щастя, на той момент на території нікого не було. Споруда перебуває в аварійному стані не перший рік. Ми обмежували доступ, наскільки могли», – зауважив Сергій Власюк.

За його словами, поблизу форту встановили попереджувальні знаки, територію обгородили червоною стрічкою, а на в’їзді поставили бетонні блоки для обмеження руху транспорту. Водночас, попри ці заходи, туристи продовжують активно відвідувати пам’ятку архітектури, влаштовувати там пікніки та їздити на квадроциклах.

Сергій Власюк також зазначив, що нещасні випадки на території Тараканівського форту траплялися неодноразово. Об’єкт оточений земляними валами та густою рослинністю, і місцеві мешканці кілька разів падали в покинуті колодязі та шахти. Наразі місцеві там ходять рідко, однак для туристів локація залишається популярною, зокрема через те, що розташована поруч із трасою Київ – Чоп (автошлях М06).

Тараканівський форт перебуває у державній власності та закріплений за Міністерством оборони України, яке відповідає за його утримання. ZAXID.NET звернувся до відомства з інформаційним запитом і очікує на відповідь.

Водночас в управлінні культури та туризму Рівненської ОВА уточнили ZAXID.NET, що обласна військова адміністрація долучиться до ліквідації наслідків обвалу.

Додамо, що будівництво Тараканівського форту розпочалося наприкінці XIX століття після поразки Російської імперії у Кримській війні. Проєкт розробив військовий інженер Едуард Тотлебен – споруда була облаштована за новим для того часу принципом, коли основні укріплення ховалися у товщі землі.

Форт використовували у бойових діях під час Першої світової війни, зокрема під час Брусилівського прориву, а згодом – як військовий об’єкт.

З 1957 року Тараканівський форт перебуває у державній власності. Водночас щонайменше з середини 2000-х років органи місцевого самоврядування та обласна влада неодноразово ініціювали його передачу у комунальну власність. Відповідні звернення фіксували ще у 2006 році, а у 2016 році Міністерство оборони попередньо погоджувало таку передачу. Однак станом на сьогодні процес залишається незавершеним, об’єкт продовжує перебувати у державній власності.

Тараканівський форт є пам’яткою архітектури ХІХ століття. Він розташований неподалік від села Тараканів Дубенського району Рівненської області, над річкою Іква. На його території знімали окремі сцени фільму «Поводир» та стрічки «Джура Королевич».