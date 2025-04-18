18 квітня в Україні відзначають День пам'яток історії і культури. Пам’ятки, крім усього іншого, є чудовими локаціями для зйомок фільму. Звичайно, охопити усе в одному тексті неможливо. Ми просто наведемо кілька прикладів визначних місць, які з’являлись у відомих фільмах.

Андріївська церка та «За двома зайцями»

«За двома зайцями»

Зйомки комедії «За двома зайцями» відбувалися в Києві. Біля Андріївської церкви зняли сцену викриття хитруна Голохвостова, який збирався одружитися з Пронею Прокопівною. Також фільм знімали на Подолі, Контрактовій та Михайлівській площах. Зараз на вулиці Десятинній можна побачити пам'ятник персонажам кінокомедії «За двома зайцями».

Тараканів форт та «Поводир»

«Поводир»

Тараканівський форт – архітерктурна памʼятка ХІХ століття, розташована неподалік від села Тараканів Дубенського району Рівненської області в мальовничій місцевості над рікою Іквою. Стратегічне призначення форту – обороняти залізничну і шосейну дороги з сусідніх Кременця і Радзивилова.

Вражаючий старовинний форт можна побачити в епізодах стрічки «Поводир» Олеся Саніна. За сюжетом, американський інженер Майкл Шемрок разом із сином приїздить до Харкова допомагати будувати соціалізм. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку, на яку давно має плани червоний комісар. За трагічних обставин американець гине, а його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар.

А ще у форті знімали казку «Джура-Королевич».

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Криворівня та «Тіні забутих предків»

Гражда у Криворівні

Криворівня – одне з наймальовничіших сіл Гуцульщини. Її неймовірні краєвиди та збережена автентична архітектура стали локацією для зйомок одного з найвідоміших українських фільмів – «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова. Екранізація повісті Михайла Коцюбинського і зараз очолює списки українських фільмів. А у ґражді, де знімався фільм, зараз працює музей. Є музей, присвячений фільму і у Верховині.

Чернівецький університет та «Тіні незабутих предків»

«Тіні незабутих предків»

Університет в Чернівцях називають «українським Гоґвортсом». Неймовірна архітектура приваблювала кінематографістів. Фільм жахів режисера Любомира Левицького «Тіні незабутих предків» ґрунтується на давній легенді гуцулів, яку колись розповів мольфар режисеру. Ця історія про загублену прикрасу та Книгу тіней, які мали велику вагу для гуцульського народу. Зав’язка історії відбулась саме в Чернівецькому університеті.

Переяслав та «Чорний ворон»

«Чорний ворон»

Фільм «Чорний ворон» (2019) режисера Тараса Ткаченка знятий за романом одноіменного бестселлера відомого українського письменника Василя Шкляра. У ній розповідається про боротьбу повстанців проти комуністичного режиму у 1920-х роках біля Холодного Яру. Зйомки відбувалися у Київській та Черкаській областях. Одне з ключових місць розвитку подій – Мотронинський монастир. Проте після реставрації споруда не зберегла автентичного вигляду, тому знімали у Києво-Печерській лаврі. Також одним з нцікавіших місць зйомок «Чорного ворона» став історично-етнографічний заповідник «Переяслав», що на Київщині. До складу заповідника входить 371 історико-архітектурна пам'ятка.

Свірж та «Довбуш»

«Довбуш»

Замок у Свіржі (на головному фото) просто не міг не стати майданчиком для зйомок великої кількості картин. Зокрема тут знімали одну з важливих сцен фільму Олеся Саніна «Довбуш». Тут відбулась одна з великих битв. Також фільм знімали у Збаразькому замку, на скелях Довбуша та в інших цікавих місцях.