У останні роки український кінематограф переживає нову хвилю піднесення через зменшення впливу російського ринку та збільшення інтересу глядачів до своєї історії.

ZAXID.NET пропонує добірку історичних українських мінісеріалів, які можна переглянути за вечір або кілька.

«Століття Якова» (2016)

Чотирисерійний історичний серіал, екранізований за однойменним романом Володимира Лиса. Головному герою Якову – простому українському селянинові – довелося пережити на своєму довгому віку різні події. Мінісеріал охоплює період польського панування на заході України й до сучасності, а сюжет побудований на реальних подіях.

«І будуть люди» (2020)

Це екранізація однойменного роману Анатолія Дімарова. У центрі сюжету 12-річної історичної саги трагічні сторінки життя українського села в період колективізації та Голодомору. Кожна серія присвячена окремому персонажу. Серіал охоплює період Першої світової війни, революцію, програш УНР у радянсько-українській війні та остаточний прихід радянської влади.

«Сага» (2020)

12-серійний серіал «Сага» розповідає про життя шести поколінь родини Козаків. Герої переживають дві світові війни, Голодомор, сталінські репресії, розпад Радянського Союзу та події Революції Гідності. Історичні перепитії підкріплені міцними родинними звʼязками та зображенням внутрішнього світу кожного героя.

«Доброволець» (2020)

6-серійний серіал про добровольців АТО, які повернулися з фронту й намагаються адаптуватися до мирного життя. У центрі сюжету – головний герой Дмитро, яким єдиним вижив після обстрілу. Після повернення до Києва він відчуває провину за загибель побратимів, однак у столиці на нього чекає нова боротьба.