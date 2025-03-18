П’ять українських фільмів про анексію Криму
Добірка ZAXID.NET0
18 березня 2014 року Росія офіційно проголосила анексію Криму, визнавши результати нелегітимного референдуму про статус півострова. Тепер цю дату вважають початком окупації Криму, що триває 11 років.
За цей час в Україні зняли низку худодожніх та документальних фільмів, що розповідають про анексію півострова та історії людей, на чиї долі вона вплинула. ZAXID.NET пропонує добірку п’яти найкращих.
«Додому»
2019. Режисер: Наріман Алієв
Це перший український фільм про анексію Криму. Картина розповідає про трагічну історію кримського татарина Мустафу, роль якого виконує Ахтем Сеітаблаєв. На початку російсько-української війни гине його син Назім. Батько приїжджає з Криму до Києва, куди його два сини поїхали після окупації півострова, аби повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати на батьківщині за мусульманськими традиціями.
«Черкаси»
2020. Режисер: Тимур Ященко
Фільм заснований на реальних подіях. У ньому йдеться про останній український корабель у Криму, який чинив опір окупантам. За сюжетом, у лютому 2014 року, коли починається окупація Кримського півострова, морський тральщик «Черкаси» разом з іншими українськими військовими кораблями заблокований в озері Донузлав.
Шлях до моря перекритий затопленими суднами російського флоту. Українські кораблі опиняються у пастці та починають здаватися росіянам. Однак екіпаж корабля «Черкаси» вирішує чинити спротив.
«Крим, як це було»
2016. Режисер: Костянтин Кляцкін
Документальний фільм розповідає історію офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму не зрадили присягу на вірність України, продовжуючи виконання військових обов’язків на землі, морі та в повітрі. Безпосередні учасники тих подій розповідають про вторгнення та окупацію українського Криму.
Фільм складається з трьох новел, в яких представлені різні роди військ ВМС України. Кожна новела розповдає про історію однієї частини: кілька військовосліжбовців розповідають свої особисті історії.
«Ціна анексії – життя»
2019. Авторки: Наталія Гуменюк та Анна Цигима
Документальний фільм, сюжет якого базується на зафіксованих журналістами подіях, що передували анексії Криму. Журналістка «Громадського» Наталя Гуменюк приїхала до Криму в день так званого «референдуму» 16 березня 2014 року та спілкувалася з мешканцями Бахчисарая, Сімферополя, Ялти і Севастополя. Відтоді вона поверталася на півострів щонайменше раз на рік, розповідаючи і про перших політв’язнів, і початок репресій проти кримських татар, економічні умови, в яких опинилися кримчани.
Журналістка спілкувалася з мешканцями Криму, які продовжували жити на півострові про те, як залишатися українцем в Криму. Через 5 років журналісти знову повернулися до людей, чиї історії розповідали в перші місяці анексії.
«Що я реально побачив у 2014?»
2025. Автор: Акім Галімов
У 2025 році український журналіст та автор історичної програми «Реальна історія» Акім Галімов випустив документальний фільм про те, що побачили українські журналісти, які на початку окупації приїхали працювати в Крим. Тоді «зелені чоловічки» захопили парламент Криму, заблокували українські військові об’єкти, а далі провели псевдореферендум та анексували Крим.
Акім Галімов був серед журналістів, які тоді працювали Криму. У фільмі відтворюється хронологія подій, зафіксовані кадри заїзду російської техніки на півострів та розказані історії українських військових, які опинились тоді в Криму.