18 березня 2014 року Росія офіційно проголосила анексію Криму, визнавши результати нелегітимного референдуму про статус півострова. Тепер цю дату вважають початком окупації Криму, що триває 11 років.

За цей час в Україні зняли низку худодожніх та документальних фільмів, що розповідають про анексію півострова та історії людей, на чиї долі вона вплинула. ZAXID.NET пропонує добірку п’яти найкращих.

«Додому»

2019. Режисер: Наріман Алієв

Це перший український фільм про анексію Криму. Картина розповідає про трагічну історію кримського татарина Мустафу, роль якого виконує Ахтем Сеітаблаєв. На початку російсько-української війни гине його син Назім. Батько приїжджає з Криму до Києва, куди його два сини поїхали після окупації півострова, аби повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати на батьківщині за мусульманськими традиціями.

«Черкаси»

2020. Режисер: Тимур Ященко

Фільм заснований на реальних подіях. У ньому йдеться про останній український корабель у Криму, який чинив опір окупантам. За сюжетом, у лютому 2014 року, коли починається окупація Кримського півострова, морський тральщик «Черкаси» разом з іншими українськими військовими кораблями заблокований в озері Донузлав.

Шлях до моря перекритий затопленими суднами російського флоту. Українські кораблі опиняються у пастці та починають здаватися росіянам. Однак екіпаж корабля «Черкаси» вирішує чинити спротив.

«Крим, як це було»

2016. Режисер: Костянтин Кляцкін

Документальний фільм розповідає історію офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму не зрадили присягу на вірність України, продовжуючи виконання військових обов’язків на землі, морі та в повітрі. Безпосередні учасники тих подій розповідають про вторгнення та окупацію українського Криму.

Фільм складається з трьох новел, в яких представлені різні роди військ ВМС України. Кожна новела розповдає про історію однієї частини: кілька військовосліжбовців розповідають свої особисті історії.

«Ціна анексії – життя»

2019. Авторки: Наталія Гуменюк та Анна Цигима

Документальний фільм, сюжет якого базується на зафіксованих журналістами подіях, що передували анексії Криму. Журналістка «Громадського» Наталя Гуменюк приїхала до Криму в день так званого «референдуму» 16 березня 2014 року та спілкувалася з мешканцями Бахчисарая, Сімферополя, Ялти і Севастополя. Відтоді вона поверталася на півострів щонайменше раз на рік, розповідаючи і про перших політв’язнів, і початок репресій проти кримських татар, економічні умови, в яких опинилися кримчани.

Журналістка спілкувалася з мешканцями Криму, які продовжували жити на півострові про те, як залишатися українцем в Криму. Через 5 років журналісти знову повернулися до людей, чиї історії розповідали в перші місяці анексії.

«Що я реально побачив у 2014?»

2025. Автор: Акім Галімов

У 2025 році український журналіст та автор історичної програми «Реальна історія» Акім Галімов випустив документальний фільм про те, що побачили українські журналісти, які на початку окупації приїхали працювати в Крим. Тоді «зелені чоловічки» захопили парламент Криму, заблокували українські військові об’єкти, а далі провели псевдореферендум та анексували Крим.

Акім Галімов був серед журналістів, які тоді працювали Криму. У фільмі відтворюється хронологія подій, зафіксовані кадри заїзду російської техніки на півострів та розказані історії українських військових, які опинились тоді в Криму.