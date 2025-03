Агенти спецслужб усього світу регулярно привертають увагу кінематографістів, адже такі проєкти дозволяють поєднувати відразу декілька жанрів. Пропонуємо п’ять серіалів, які уже встигли завоювати любов глядачів.

«Батьківщина»

Homeland, 2011-2020

Ніколас Броуді – морський піхотинець, який зник безвісти в 2003 році і якого вважають загиблим. Однак його знаходять під час рейду на конспіративній квартирі терористів. Керрі Метісон – агентка ЦРУ, і вона думає, що Броуді завербували терористи «Аль-Каїди», і його мета – повернення в США для проведення терористичного акту. Однак уряд країни і громадськість мають щодо цього іншу думку: Ніколас Броуді – не зрадник і не терорист, а герой війни.

«Батьківщина» – римейк ізраїльського серіалу. Усього вийшло вісім сезонів. Головні ролі грають Демієн Льюїс, Клер Дейнс, Менді Патінкін, Морена Баккарін, Трейсі Леттс та інші.

«Нічний адміністратор»

The Night Manager, 2016 (очікується другий сезон)

Екранізація роману Джона Ле Карре. Джонатан Пай все життя віддав армії. Після завершення карʼєри військового він став вести рутинне життя і влаштувався нічним адміністратором в один з європейських готелів. Але тепер його потребує британська розвідка. Він має втертися в довіру до боса збройного синдикату Річарда Онслов-Ропера, а також до його дівчини та помічника.

У серіалі знімались Г'ю Лорі, Том Гіддлстон, Елізабет Дебікі, Олівія Колман. Після великої перерви має вийти другий сезон.

«Кульгаві коні»

Slow Horses, 2022 (не завершений)

Геррі Олдмен грає Джексона Лемба – спецагента, скандаліста та пʼяницю. Він є деспотичним босом відділу британської розвідки, куди відправляють усіх агентів, які чимось завинили. На них ще не поставили остаточний хрест, але вже перевели з престижних відділів у маленьку та брудну контору на околицях Лондона. Майже кожен співробітник сподівається на раптові зміни, і тоді він зможе повернутись до серйозної роботи.

Проте одного разу відділ отримує другий шанс, тож їхні нудні будні стають значно цікавішими.

У 2025 році вийде вже 5-й сезон, який платформа Apple TV+ замовила ще у січні минулого року. А потім Лемб та його агенти повернуться у 6-му сезоні.

Серіал «Кульгаві коні» є екранізацією серії романів письменника Міка Геррона. Кожний сезон є окремою справою відділу, який зневажливо називають «болотом».

Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!

«День шакала»

The Day of the Jackal, 2024

Безстрашна жінка присвячує своє життя боротьбі з міжнародними злочинцями. Її професіоналізм і відданість справі вже давно стали легендарними серед колег. Виконуючи завдання для британських спецслужб, вона стає незамінною в найскладніших операціях. Її нове завдання ‒ знайти невловимого злочинця, якого називають Шакалом. Цей майстер перевтілення виконує замовні вбивства, не залишаючи жодних слідів. Шакал є небезпечним противником, адже його обережність і спритність дозволяють йому уникати пасток. Він регулярно змінює зовнішність і майже ніколи не повторює своїх помилок. Головна героїня поступово збирає докази, ретельно аналізує кожну деталь, але розуміє: її ворог дуже хитрий. Її ворог – не просто вбивця, а розумний хижак із загостреними інстинктами.

У головних ролях – Едді Редмейн і Лашана Лінч, у ролі коханої безжалісного кілера – Урсула Корберо, відома за серіалом «Паперовий будинок».

«Агентство»

The Agency, 2024

Сюжет серіалу розгортається довкола діяльності таємного відділу ЦРУ, що відповідає за підготовку та роботу з таємними агентами, які роками живуть під фальшивими іменами з метою виявлення та вербування джерел розвідки. Він знятий на основі французького шоу «Бюро легенд» (2015). «Агенство» вже подовжили на другий сезон.

Головну роль – одного з найдосвідченіших агентів відділу з кодовим ім'ям «Марсіанин» – виконав двічі номінант на премію «Оскар» Майкл Фассбендер («Безславні виродки», «12 років рабства», «Сором», «Вбивця»). Окрім нього, у серіалі зіграли Річард Гір («Осінь у Нью-Йорку», «Чикаго»), Джоді Тернер-Сміт (серіали «Анна Болейн», «Зоряні війни: Аколіт»), Джеффрі Райт (серіал «Світ Дикого заходу») та інші.

Одним з продюсерів серіалу виступив актор, режисер та продюсер Джордж Клуні («Одинадцять друзів Оушена», «Самотні вовки»). Одну з ролей зіграв український актор Олександр Рудинський (на головному фото). Він грає військового Сашу Бутенка, який виконує завдання під прикриттям на тимчасово окупованих територіях України. Його герой з’являється в 2, 3, 9 та 10 серіях першого сезону серіалу.