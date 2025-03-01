Американських президентів викрадали, бомбили, змушували воювати з інопланетянами й, що часом бувало найдраматичнішим, знімали про них байопіки. У Голлівуда немає жанру, де не встиг побувати американський президент. Окрім героїчних історій Голлівуд зняв чимало фільмів та серіалів, де президенти США (реальні та вигадані) вчиняли різні ганебні речі. Від подружніх зрад до вбивств. Ми зібрали п’ять фільмів та серіалів, у яких кінематографісти дивляться на своїх політиків, м’яко кажучи критично.

«Вся президентська рать»

All the President's Men, 1976. Режисер Алан Пакула, у ролях Роберт Редфорд, Дастін Гоффман, Джейсон Робардс, Роберт Дюваль

Адаптація однойменної книжки 1974 року журналістів Боба Вудворда і Карла Бернштейна. «Всю президентську рать» цікаво дивитися одразу після «Таємне досьє», адже у картині йдеться про подальші події та стосунки між редакцією газети The Washington Post та президентом Ніксоном. Редакція газети, чия репутація зміцніла після публікацій про війну у Вʼєтнамі, отримує інформацію про те, що адміністрація Ніксона прослуховувала своїх політичних опонентів із Демократичної партії в готелі «Вотергейт». Журналісти Вудворд і Бернштейн за підтримки свого редактора Говарда Сімонса починають розслідування. Стрічка отримала чотири «Оскари», зокрема і за найкращий фільм, а також номінації на BAFTA, «Золотий глобус» та інші премії.

«Хвіст крутить собакою»

Wag the Dog, 1997. Режисер Баррі Левінсон, у ролях Дастін Хоффман, Роберт де Ніро, Енн Геч, Деніс Лірі, Віллі Нельсон

Дві номінації на премію «Оскар» за найкращу чоловічу роль (Дастін Гоффман) і найкращий фільм. Фільм став класикою для любителів інформаційних воєн і політичного піару.

Незадовго до президентських виборів в Білому Домі розгорається скандал: главу держави підозрюють в сексуальних домаганнях. Його рейтинг не здатний пережити подібних звинувачень, і серйозно загрожує такому близькому до другого терміну на посаді.

Помічник президента Конрад Брін вирішує змістити акценти і створити більш резонансну подію, здатну відволікти громадян від адюльтера. Він наймає голлівудського продюсера Стенлі Мотсса і разом вони вигадують неіснуючу війну в Європі. Американські солдати захищають мирних жителів, а президент виступає в ролі людини, що контролює ситуацію.

«Фрост проти Ніксона»

Frost/Nixon, 2008. Режисер Рон Говард, у ролях Френк Ланджелла, Майкл Шин

Картина Рона Говарда розповідає про Ніксона. 37-го президента Сполучених Штатів Картина отримала п'ять номінацій на «Оскар», правда не перемогла у жодній.

Дія у фільмі розгортається у 1977 році. У центрі уваги – ексклюзивне інтерв'ю, яке через три роки після відставки експрезидент США Річард Ніксон дав британському телеведучому Девіду Фросту. Тоді це була сенсація. Інтерв'ю увійшло в історію американської тележурналістики.

Те, як сповідь одіозного політика, на яку всі розраховували, в ефірі перетворилася в захопливу інтелектуальну баталію, Говард передав блискуче.

«Картковий будиночок»

House of Cards, серіал, 2013-2018. Керівник проєкту Бо Віллімон. У головних ролях Квін Спейсі, Робін Райт, на головному фото

Картковий будиночок» – політична драма, перший сезон якої вийшов на екрани 2013 року. Дворазовий володар Оскара Кевін Спейсі зіграв вигаданого американського політика Френка Андервуда, який по трупах у прямому та переносному сенсі проходить шлях від конгресмена до президента США.

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«Американська історія злочинів. Імпічмент»

American Crime Story, 3 сезон, 2021. Керівник проєкту Раян Мерфі, у ролях Сара Полсон, Біані Фельдштейн, Клайв Овен

У третьому сезоні серіалу «Американська історія злочинів» сюжет фокусується на скандалі, що стався в Білому домі у 1996-1997 роках. Цей скандал свого часу назавжди поховав політичну кар'єру Білла Клінтона. Тривалий час його стосунки з Монікою Левінські тримали в таємниці, проте одного чудового дня вся правда вилізла назовні. Історія починається з того, що Лінда Тріпп отримує нове місце в адміністрації президента. Волею долі вона зближується з Монікою і дізнається про її головну таємницю.