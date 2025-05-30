Андрій Осіпов став головою Дежркіно

Кабінет Міністрів України призначив Андрія Осіпова головою Державного агентства України з питань кіно, йдеться на Facebook-сторінці відомства.

Андрій Осіпов – український продюсер, письменник, громадський діяч і керівник Одеської кіностудії. Він є членом Національної спілки кінематографістів України, експертом комісії з надання грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії, співзасновником та членом оргкомітету Українського національного кінофестивалю Cinema for Victory, а також головою Ради з державної підтримки кінематографії.

Андрій Осіпов народився в місті Зеленоборськ (Росія) у 1977 році. Закінчив юридичний факультет Волинського державного університету. Починав кар'єру як юрист, був співзасновником юридичної компанії L.A. У 2010 році був обраний депутатом Луцької міської ради від партії «Батьківщина».

У січні 2017 року став директором Одеської кіностудії.

Андрій Осіпов – ародюсер фільмів «Червоний», «Movie Up», «Дякую», «Одеський пантеон», «Тарас. Повернення», «Антон і червона химера», «Червоний. Без лінії фронту», «Фортеця Хаджибей», «Чорний ворон», «Нереальний КОПець», «Чому я живий» та інших.Автор кількох книг, зокрема роману «Зґвалтоване кохання».

Має трьох дітей.