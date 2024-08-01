Засідання комісії відбулось без присутності медіа

У четвер, 1 серпня, у Державному агентстві України з питань кіно відбувається засідання, на якому обирають Раду з держпідтримки кінематографії. Раніше так само у закритому режимі відомство затвердило склад комісії для проведення конкурсу з відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії.

Держкіно відмовилось допускати журналістів на засідання, щоправда, попри попередні заяви, проводилась пряма трансляція.

У Держкіно зазначили, що медіа не допустили у зв'язку з воєнним станом «через можливу наявність чутливої до оприлюднення в умовах воєнного стану публічної інформації».

Нагадаємо, що до повноважень Ради з державної підтримки кінематографії (РДКП) входить визначення проєктів, які отримають державне фінансування.

Повноваження чинної ради закінчились ще навесні 2023 року, однак Кабмін подовжив термін їх роботи до кінця воєнного стану. Спілка кінематографістів оскаржила це рішення в суді та виграла позов у всіх інстанціях, Держкіно зобов’язали провести конкурс на обрання нового складу Ради.

10 липня Держкіно опублікувало перелік новообраних членів комісії, яка має відібрати новий склад РДКП,за підписом т. в. о. голови Юлії Шевчук. Натомість кіноспільнота висловила сумнів у прозорості відбору.

Також Держкіно розширило перелік вимог до кандидатів, порушивши Закон України «Про державну підтримку кінематографії», згідно з яким кандидати повинні мати не менше ніж три роки досвіду роботи у сфері кіно як продюсери, кінодраматурги, режисери, юристи, економісти тощо. Тепер Держкіно вимагає, щоб кандидати вели діяльність, «спрямовану на підтримку країни та її популяризацію за кордоном».

Конкурсна комісія:

Юлія Шевчук,

Андрій Халпачі (був присутнім онлайн),

Сергій Борденюк,

Вікторія Ярмощук,

Дарина Трегубова.

Головою комісії обрали Юлію Шевчук, яка власним наказом ввела себе до складу комісії.

Голова Національної спілки кінематогрфістів, член конкурсної комісії Сергій Борденюк запропонував допустити на засідання журналістів. Натомість усі інші члени конкурсної комісії проголосували проти цього (акторка дарина Трегубова утрималася). Присутній онлайн Андрій Халпахчі причиною назвав поганий звук, адже «журналісти створять гомін». Голова комісії Юлія Шевчук наголосила, що присутність медіа може створити проблеми для роботи комісії.

«Можливо, оголосять повітряну тривогу, у цьому приміщенні немає укриття, ми не зможемо забезпечити безпеку присутнім», – сказала вона. Також вона наголосила, що не може гарантувати, що журналісти не фотографуватимуть документи, де є особисті данні претендентів (раніще конкурсні документи викладали у мережу).

Потім члени конкурсної комісії вирішили обрати таємне рейтингове голосування за претендентів (йдеться вже про другий тур).

Претенденти на участь у Раді з держпідтримки кінематографії:

Володимир Авраменко, директор «Української студії хронікально-документальних фільмів»;

Віктор Андрієнко, актор, сценарист, режисер;

Дмитро Бабкін, співзасновник ГО «Укркінофест»;

Тарас Босак, продюсер;

Віктор Вінтоняк, працював в експертних радах УКФ та Держкіно;

Володимир Войтенко, колишній голова правління Української кіноакадемії;

Галина Вярвельська, директорка ТОФ «Пілот Продакшнс»;

Людмила Горделадзе, засновниця ТОВ «Кіноман», колишня директорка кінотеатру «Жовтень»;

Лариса Гутаревич, продюсерка, засновниця Жіночої асоціації кіно та кіномистецтва;

Дмитро Десятерик, кінознавець;

Костянтин Дєтковський, від ГО «Хмельницька кінокомісія»;

Ірина Заря, керівниця мережі кінотеатрів «Оскар»;

Олена Іванова, архітекторка, співавторка ГО «Коло Медіа»;

Пилип Іллєнко, продюсер, колишній керівник Держкіно;

Андрій Коваль, програмний директор телеканалу «1+1»;

Дмитро Колесников, голова Асоціації з управління аудіовізуальними правами «АРМА-Україна»;

Сергій Корзаченко, директор Асоціації продюсерів України;

Інна Кочарян, ректорка Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого;

Артур Лі, голова Київської профспілки «Майстри екрана»;

Олександр Максимчук, юрист, продюсер;

Олексій Макухін, гендиректор БФ «Меморіал Голокосту Бабин Яр»;

Віталій Матвієнко, актор, лінійний продюсер;

Сергій Міранков, колишній директор Київського туристично-інформаційного центру при КМДА;

Володимир Мула, продюсер;

Галина Набаранчук, продюсерка;

Аркадій Непиталюк, режисер;

Андрій Осіпов, голова правління Одеської кіностудії;

Юлія Пилипенко, колишня керівниця агенції Brandly з холдингу Film.Ua Group;

Лариса Покальчук, продюсерка, керівниця Платформи української документалістики;

Юлія Сінькевич, продюсерка, співзасновниця Української кіноакадемії та премії «Золота дзиґа»;

Сергій Сторожев, оператор, режисер;

Денис Тарасов, режисер;

Катерина Третьякова, продюсерка;

Сергій Тримбач, кінознавець;

Олександр Шпилюк, кінокритик.

До другого туру допустили:

Віктор Андрієнко , актор, сценарист, режисер;

, актор, сценарист, режисер; Дмитро Бабкін , ФОП, який надає послуги компанії «ЕФ Філмз» Андрія Ногіна, продюсера «Світського життя» та інших програм для «1+1 Медіа»;

, ФОП, який надає послуги компанії «ЕФ Філмз» Андрія Ногіна, продюсера «Світського життя» та інших програм для «1+1 Медіа»; Тарас Босак , продюсер («Щедрик», «БожеВільні» та ін.);

, продюсер («Щедрик», «БожеВільні» та ін.); Володимир Войтенко , кінознавець, колишній голова правління Української кіноакадемії, поданий від Спілки кінокритиків України та об’єднання кінодокументалістів «Вавилон 13»;

, кінознавець, колишній голова правління Української кіноакадемії, поданий від Спілки кінокритиків України та об’єднання кінодокументалістів «Вавилон 13»; Галина Вярвельська , директорка ТОФ «Пілот Продакшнс», від Центру розвитку креативних індустрій;

, директорка ТОФ «Пілот Продакшнс», від Центру розвитку креативних індустрій; Лариса Гутаревич , від Всеукраїнської асоціації жінок у кіно;

, від Всеукраїнської асоціації жінок у кіно; Дмитро Десятерик , кінознавець, від Спілки кінокритиків України;

, кінознавець, від Спілки кінокритиків України; Костянтин Дєтковський , від ГО «Хмельницька кінокомісія»;

, від ГО «Хмельницька кінокомісія»; Ірина Заря , керівниця мережі кінотеатрів «Оскар»;

, керівниця мережі кінотеатрів «Оскар»; Пилип Іллєнко , продюсер, колишній керівник Держкіно;

, продюсер, колишній керівник Держкіно; Андрій Коваль , програмний директор телеканалу «1+1»;

, програмний директор телеканалу «1+1»; Інна Кочарян , ректорка Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого;

, ректорка Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого; Олександр Максимчук , юрист, продюсер, висунутий ГО «Тернопільська кінокомісія»;

, юрист, продюсер, висунутий ГО «Тернопільська кінокомісія»; Олексій Макухін , гендиректор БФ «Меморіал Голокосту “Бабин Яр”», від «Буковинської кінокомісії»;

, гендиректор БФ «Меморіал Голокосту “Бабин Яр”», від «Буковинської кінокомісії»; Володимир Мула , продюсер («Юкі»);

, продюсер («Юкі»); Аркадій Непиталюк , режисер («Уроки толерантності», «11 дітей з Моршина», «Припутні»);

, режисер («Уроки толерантності», «11 дітей з Моршина», «Припутні»); Андрій Осіпов , голова правління Одеської кіностудії;

, голова правління Одеської кіностудії; Юлія Пилипенко , колишня керівниця агенції Brandly з холдингу Film.Ua Group;

, колишня керівниця агенції Brandly з холдингу Film.Ua Group; Сергій Сторожев , оператор, режисер («Колір помсти», «Милий дім»);

, оператор, режисер («Колір помсти», «Милий дім»); Денис Тарасов , режисер («БожеВільні», серіали для ТРК «Україна» та «1+1 Медіа»);

, режисер («БожеВільні», серіали для ТРК «Україна» та «1+1 Медіа»); Катерина Третьякова , продюсерка («Кава з кардамоном», «Форт Харків»);

, продюсерка («Кава з кардамоном», «Форт Харків»); Сергій Тримбач , голова Національної спілки кінематографістів;

, голова Національної спілки кінематографістів; Олександр Шпилюк, кінокритик.

Не допустили:

Володимир Авраменко , директор «Укркінохроніки»;

, директор «Укркінохроніки»; Віктор Вінтоняк , від Спілки молодих кінокритиків України, в досвіді роботи якого вказано участь в експертних радах УКФ та Держкіно;

, від Спілки молодих кінокритиків України, в досвіді роботи якого вказано участь в експертних радах УКФ та Держкіно; Людмила Горделадзе , від Союзу кінотеатрів України, засновниця ТОВ «Кіноман», колишня директорка кінотеатру «Жовтень»;

, від Союзу кінотеатрів України, засновниця ТОВ «Кіноман», колишня директорка кінотеатру «Жовтень»; Олена Іванова , архітекторка, співавторка ГО «Коло Медіа», що з 2014 року фіксує руйнування Росією на деокупованих територіях;

, архітекторка, співавторка ГО «Коло Медіа», що з 2014 року фіксує руйнування Росією на деокупованих територіях; Дмитро Колесников , голова Асоціації з управління аудіовізуальними правами «АРМА-Україна»;

, голова Асоціації з управління аудіовізуальними правами «АРМА-Україна»; Сергій Корзаченко , директор Асоціації продюсерів України;

, директор Асоціації продюсерів України; Артур Лі , голова Київської профспілки «Майстри екрану»;

, голова Київської профспілки «Майстри екрану»; Віталій Матвієнко , актор, лінійний продюсер, від Київської профспілки «Майстри екрану»;

, актор, лінійний продюсер, від Київської профспілки «Майстри екрану»; Сергій Міранков , колишній директор Київського туристично-інформаційного центру при КМДА;

, колишній директор Київського туристично-інформаційного центру при КМДА; Галина Набаранчук , продюсерка («Зима в огні»);

, продюсерка («Зима в огні»); Лариса Покальчук , продюсерка, керівниця Платформи української документалістики, від об’єднання «Вавилон 13»;

, продюсерка, керівниця Платформи української документалістики, від об’єднання «Вавилон 13»; Юлія Сінькевич, продюсерка, співзасновниця Української кіноакадемії та премії «Золота дзиґа».

Члени конкурсної комісії не підтримали подальшу участь у конкурсі таких кандидатів:

Наступне засідання призначено на 7 серпня.