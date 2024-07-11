Юлія Шевчук підписала наказ про власне призначення до складу комісії

Державне агентство України з питань кіно затвердило персональний склад конкурсної комісії для проведення конкурсу з відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії. Відповідний наказ за підписом т.в.о. голови Держкіно Юлії Шевчук оприлюднили на сайті агентства.

До складу комісії увійшли:

Юлія Шевчук , т.в.о. голови Держкіно (від Держкіно);

, т.в.о. голови Держкіно (від Держкіно); Андрій Халпахчі , керівник міжнародного кінофестивалю «Молодість» (від Держкіно);

, керівник міжнародного кінофестивалю «Молодість» (від Держкіно); Сергій Борденюк , голова Національної Спілки Кінематографістів України (від НСКУ);

, голова Національної Спілки Кінематографістів України (від НСКУ); Дарина Трегубова , акторка (від громадської організації «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії»);

, акторка (від громадської організації «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії»); Вікторія Ярмощук, СЕО FILM.UA Group (від Асоціації «Українська кіно-асоціація»).

Серед кандидатур, висунутих до складу комісії від профільних організацій, були відомі кінематографісти та дієвці культури, зокрема Олег Сенцов, Валентин Васянович, Ірина Цілик, Надія Парфан, Алла Самойленко, Ілля Гладштейн, Володимир Шейко, Олена Гончарук, Богдан Логвиненко та інші. Незважаючи на вимогу кіноспільноти зробити формування комісії прозорим (шляхом жеребкування під контролем народних депутатів та журналістів з прямою трансляцією), Держкіно затвердило комісію у закритий спосіб, повідомляє Lb.ua.

Кіноспільнота вважає, що така непрозорість та мало не таємність процедури означає бажання затвердити результати 19-го пітчингу, який більшість кінематографістів вважає нелегітимним. Нагадаємо, багато кінематографістів бойкотувало його через недовіру до Держкіно та визнання Ради такою, що встратила свої повноваження.

Нагадаємо, Рада з Державної підтримки кінематографії приймає основні рішення у сфері кіноіндустрії, зокрема, розпоряджається бюджетними коштами. 14 червня Верховний суд визнав склад Ради нелегітимним. 5 липня Кабмін звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно. Ці обов’язки тимчасово виконує Юлія Шевчук, яка підписала наказ про призначення себе ж до складу комісії.