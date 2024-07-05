Марина Кудерчук обіймала посаду з 2020 року

Марину Кудерчук звільнили з посади голови Держкіно. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні 5 липня, повідомляє постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Тимчасово виконувати обовʼязки голови відомства буде Юлія Шевчук.

Нагадаємо, від самого призначення Кудерчук у 2020 році вона перебувала у постійному конфлікті з кінематографістами, від самого конкурсу на посаду, який кіноспільнота назвала непрозорим.

Українські кінеаторфісти неодноразово вимагали її відставки , адже чиновниця, на їх думку, «руйнує систему державного регулювання галузі, дискредитує посаду державного службовця, завдає шкоди українському суспільству та іміджу України в світі». Стратегію розвитку українського кіно, яку запропонувало Держкіно на розгляд Кабміну, назвали «стратегією знищення».

Від самого свого призначення Кудерчук опинялась в епіцентрі різноманітних скандалів, зокрема довкола Довженко-центру.

У січні 2024 року за ініціативи Української Кіноакадемії понад 700 дієвців культури та 13 організацій підписали відкритий лист, де висловили недовіру до керівництва Держкіно та закликали перенаправити бюджетні кошти на потреби ЗСУ (окрім визначених законодавством зобов'язань).

Хто така Марина Кудерчук?

Нагадаємо, що уряд призначив Марину Кудерчук головою Держкіно 29 січня 2020 року.

На цю посаду претендувала генаральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка після кількох етапів конкурсу лишилася єдиною кандидаткою. Проте комісія НАДС її не затвердила. Українські режисери, продюсери, актори, дистриб'ютори та інші представники кіноіндустрії провели акції протесту та звернулися до прем'єр-міністра з відкритим листом на підтримку Сінькевич. Однак жодної реакції влади не було.

Натомість Кабмін оголосив новий конкурс, у якому Сінькевич відмовилась брати участь. До повторного конкурсу було допущено десять кандидатів. Після усіх етапів (тестування зі знання іноземної мови, абстрактного мислення та законодавства України) та співбесіди з комісією НАДС) НАДС рекомендувало на розгляд Кабміну п’ять кандидатур. Серед них за кількістю набраних балів Марина Кудерчук була четвертою.

Марина Кудерчук народилася 31 березня 1980 року у смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області. У 2004 році закінчила приватний вищий навчальний заклад «Бердянський інститут підприємництва» за фахом «Економіка підприємства», а у 2008 Бердянський університет менеджменту та бізнесу за фахом «Маркетинг», у 2013 році – Бердянський університет менеджменту і бізнесу» за фахом «Правознавство». Є магістром державного управління.

У вересні 2019 року Марину Кудерчук призначили заступницею голови Запорізької ОДА з аграрних питань. До того, з 2017 року Кудерчук працювала в кіноконцертному залі ім. Довженка в Запоріжжі. Спочатку вона була заступницею директора, згодом стала директоркою. Саме у цей час адміністрація кінотеатру ім. Довженка не погодилася на показ художнього фільму «Червоний» у День Незалежності, а також скасувала показ картини «Таємний щоденник Симона Перлюри» (Кудерчук це також заперечує).

До кінотеатру вона прийшла з посади завідувачки сектором у Держекоінспекції у Запорізькій області, а до того працювала у Податковій адміністрації Запорізької області.