Суд визнав рішення про продовження повноважень Ради з державної підтримки кінематографії незаконним

Українська кіноспільнота закликає перенаправити виділені на підтримку кінематографії гроші на ЗСУ. Причиною тала недовіра до Держкіно, що розподілятимуть бюджет. Про це йдеться у відкритому листі, з яким кінематографісти звернулись до президента України, голови Верховної ради, прем‘єр-міністра України.

Лист підписали режисери, продюсери, лідери громадських кіноорганізацій, кінокритики та представники інших кінопрофесій.

Цьогорічний бюджет на пдтримку кінематографії (та на документацію воєнних злочинів) цього року є рекордним та становить 589,6 млн грн.

Листом кінематографісти насамперед вкотре висловили недовіру керівництву Держкіно, яке функціонує без затвердженої стратегії та керується некомпетентною головою. Також у зверненні йдеться, що рішення про використання коштів приймає Рада з підтримки кінематографії, яка мала скласти свої повноваження в березні 2023 року, і зараз продовжує діяльність незаконно.

«Безумовно, українське кіно, як і вся культура загалом, потребує великої уваги та бюджетної підтримки для розвитку та репрезентації України у світі, і є потужним елементом культурної дипломатії. На превеликий жаль, роки некомпетентної та недоброчесної роботи керівництва Держкіно переконують нас, що виділені кошти будуть використані неефективно та з численними порушеннями», – йдеться у листі.

Підставою для написання Листа стали такі факти:

Кіноспільнота неодноразово закликала до відставки з посади голови Держкіно Марини Кудерчук, яка своїми діями та вчинками руйнує систему державного регулювання галузі, дискредитує посаду державного службовця, завдає шкоди українському суспільству та іміджу України у світі, особливо під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Протягом останніх чотирьох років, на ім'я президента України, прем‘єр-міністра та міністра культури та інформаційної політики було скеровано щонайменше три відкритих звернення, що підписали основні кіноорганізації країни й сотні кінематографістів. В цих зверненнях були детально викладені факти порушень законодавства та неефективного використання бюджетних коштів.

Повноваження Ради з державної підтримки кінематографії, що за законом має обиратися кожні два роки, 7 березня 2023 року були подовжені постановою Кабінету міністрів. Це стало результатом звернення Держкіно щодо неспроможності нібито через воєнний стан провести конкурс для оновлення Ради. 2 листопада 2023 Київський окружний адміністративний суд задовільнив позов Національної спілки кінематографістів України та визнав рішення про продовження повноважень Ради з державної підтримки кінематографії незаконним.

Стратегія розвитку кіно до 2027 року, яку Держкіно неодноразово намагалося затвердити на засіданнях Кабінету міністрів, так і не була прийнята через незадовільну оцінку галузі й порушення процедур.

Державне агентство України з питань кіно не має права чи повноваження здійснювати документування воєнних злочинів.

«У той час як багато кінематографістів стали військовослужбовцями і потребують адекватного забезпечення – від грілок для ніг до дронів, уряд планує виділити рекордне фінансування Державному агентству з питань кіно, яке функціонує без затвердженої стратегії, керується некомпетентною Головою, а рішення про ефективне використання коштів приймає Рада з підтримки кінематографії, яка мала за законом скласти свої повноваження в березні 2023 року», – зявляють кінематографісти.

Підсумовуючи вищевикладене, підписанти вимагають:

Перенаправити заплановані на 2024 рік на підтримку кінематографії бюджетні кошти на потреби Сил Оборони, окрім визначених законодавством зобов'язань.

Звільнити керівництво Держкіно, чиї дії руйнують кіногалузь та завдають репутаційної шкоди на міжнародному рівні,

Провести прозорий конкурс на посаду нового очільника Держкіно і членів Ради з державної підтримки кінематографії в установленому порядку і під контролем громадськості.

Розробити у прозорому процесі новий проект Стратегії розвитку кіно за участі громадськості.

Лист відкритий для підписання до 26 січня.