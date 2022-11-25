Марина Кудерчук працювала директоркою кінотеатру у Запоріжжі

Українська кіноспільнота вимагає відставки керівництва Держкіно. Відкритий лист до української влади підписали представники найбільших громадських кіноорганізацій.

Національна спілка кінематографістів України оприлюднила відкритий лист про відповідальність чинної голови Державного агентства України з питань кіно Марини Кудерчук за поглиблення кризи в українському кінематографі. До листа приєдналися інші кіноорганізації, зокрема Спілка кінокритиків України, Українська гільдія режисерів та інші.

У листі перелічені факти, які свідчать про непрофесійність та невідповідність займаній посаді голови Держкіно Марини Кудерчук. З метою подолання кризи кіноспільнота висунула свої вимоги, в тому числі про відставку чинної Голови Держкіно та її заступників.

Лист адресований президенту України Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, голові комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микиті Потураєву, міністру культури та інформаційної політики України Олександру Ткаченку та голові Національного агентства України з питань державної служби Алюшиній Наталії.

Фактами, які стали підставою для написання Листа стали:

Неефективне використання із порушенням законодавства коштів державного бюджету, спрямованих на державну підтримку кінематографії та управління об’єктами державної власності – згідно зі Звітом Рахункової палати №32-6 від 07.12.2021.

Перешкоджання участі національних фільмів на міжнародних кінофестивалях. Виробники фільмів отримували претензії від Держкіно про порушення неіснуючих норм щодо права представляти фільми на міжнародних кінофестивалях без погодження з Держкіно, і вимогу про повернення коштів державної підтримки в повному обсязі.

Порушення прав і законних інтересів іноземних виробників, залучених місцевими суб’єктами кінематографії до зйомок в Україні. Так, незаконна відмова першому ж іноземному проекту (фільму «Останній найманець» для Netflix з Жан-Клодом ван Даммом у головній ролі), що вирішив скористатися системою повернення частини кваліфікованих витрат (так званим «кеш-рібейтом»), підірвала довіру до дій держави серед найпотужніших іноземних кіновиробників.

Систематичні порушення Держкіно своїх обов’язків при виконанні договорів про надання державної підтримки на виробництво фільмів і перевищення повноважень при оформленні договорів, що є схилянням виробників до порушення закону та немотивованих виправлень бухгалтерської звітності та первинних документів, з метою зменшення суми державного фінансування при підписанні акта про завершення виробництва.

Перевищення службових повноважень головою Держкіно у сфері діяльності державних кіностудій, зокрема, наказ № 93 від 15.07.2022 року «Про проведення комплексної перевірки Державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» (згідно з положенням про Держкіно цей орган не є суб’єктом проведення перевірок).

Так звана реорганізація Довженко-Центру, яка загрожує знищенням культурної інституції.

Неприпустима поведінка керівника державного органу, що принижує честь і гідність громадян.

Підсумовуючи вищевикладене, підписанти вимагають:

Відправити у відставку керівництво Держкіно – голову і її заступників, недоброчесні та незаконні дії яких призвели до поглиблення кризи в українському кінематографі.

Скасувати Наказ Держкіно №100 про «реорганізацію» Довженко-Центру що ставить під загрозу діяльність Довженко-Центру як унікальної культурної установи.

Призначити на посаду генеральної директорки Довженко-Центру Олену Гончарук, яка виграла перемогла у конкурсі, результати якого є дійсними і не були скасованими.

Надати Довженко-Центру статус Національного фонду фільмів.

Зібрати погоджувальний круглий стіл з представниками влади і українських кіноорганізацій з персональним членством щодо призначення компетентного і доброчесного керівництва Держкіно.

Нагадаємо, це не перша спроба кінематографістів змінити керівництво Держкіно. У 2020 році національна спілка кінематографістів України виступила із вимогою відставки Марини Кудерчук. Кінематографісти вважають Кудерчук некомпетентною для посади, а також скаржаться на недостойну державного службовця поведіку. З того часу криза тільки загострилась.