Держкіно вирішило замінити Юлію Каждан на Андрія Алфьорова

Юлія Каждан, яка, згідно з наказом Держкіно мала виконувати обов’язки генерального директора Довженко-Центру, відмовилась це робити. Каждан пояснює своє рішення «буллінгом, якого вона зазнала, приниженням честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, погрозами, які їй періодично надходять», повідомило відомство на своєму сайті.

Нагадаємо, 2 листопада 2022 Держкіно оголосило про усунення Олени Гончарук від виконання обовʼязків директорки центру та про призначення на її місце Юлія Каждан. 8 листопада 2022 працівники Довженко-Центру не пустили усередину установи її та заступника голови Держкіно Максима Александрова. Їх підтримали й кінематографісти.

Нагадаємо також, що за інформацією з відкритих джерел вона є засновницею двох юридичних фірм, а також засновницею кінологічного Центру. Крім того Каждан надає послуги психотерапії та гіпнозу. Жодного досвіду у сфер кінематографії в неї немає, проте вона заявила, що є юристкою й має провести аудит у Довженко-Центрі. Каждан закрила свої сторінки у соцмережах та уникає спілкування зі ЗМІ.

Держкіно обрало нового тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора Довженко-Центру. Цю посаду обійняв кінокритик Андрій Алфьоров. Член міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI є також автором виставкового музейного проекту «Польоти уві сні та наяву», що досліджував однойменну картину Романа Балаяна. Нещодавно, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Алфьоров взяв участь у проекті російського видання «Медуза», присвяченому українському кіно.