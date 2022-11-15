Акція протесту під Довженко-Центром

У міністерстві культури та інформаційної політики відбулась нарада з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу президента та народними депутатами стосовно врегулювання конфлікту, який виник через спроби Держкіно реорганізувати найбільший кіноархів України.

Про підсумки наради міністр культури Олександр Ткаченко повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами реорганізація «Довженко-Центру» в такий спосіб, яким вона відбувається, припиниться. Також урядовець пообіцяв призначити прозорий конкурс на посаду директора Довженко-Центру.

У той же час Ткаченко вчергове наголосив, що Держкіно не підпорядковується міністерству культури та інформаційної політики України, а Довженко-Центр підпорядковується саме Держкіно, тож МКІП не має повноважень приймати будь-які кадрові рішення чи рішення про реорганізацію.

Нарада відбулась після протестів громадськості, незгодної з реорганізацією центру, яка фактично ж його фактичним знищенням.

Отже, міністр оприлюднив наступний план дій учасників процесу:

зупинити реорганізацію Довженко-Центру в такий спосіб, який відбувається зараз;

фонд і музей залишити в тому статусі, в якому вони є зараз – як цілісний майновий комплекс;

призначити прозорий конкурс на директора Довженко-Центру;

звернутись до Держаудиту щодо проведення повноцінного аудиту Довженко-Центру;

розпочати процес надання статусу «Національного» Довженко-Центру де-юре (не лише в назві, а по суті), що має убезпечити використання його майна не за призначенням;

вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дозволить Довженко-Центру працювати за профілем як музей та архів;

створити міжвідомчу робочу групу для експертної оцінки музейних цінностей Довженко - Центру.

Тепер справа за Держкіно, яке наразі не скасувало жодного зі своїх наказів.

Що сталось з Довженко-центром? Хронологія

18 березня 2020 року завершилася каденція на посаді генерального директора Довженко-Центру Івана Козленка. Він вирішив не буде подаватися на конкурс для переобрання.

15 квітня 2020 року конкурсна комісія обрала Олену Гончарук на посаду голову Довженко-Центру. До цього вона була керівницею освітніх програм Музею кіно при Довженко-Центрі. Гончарук була єдиною кандидаткою, яку погодив колектив інституції.

У той самий день міністр культури Олександр Ткаченко звернувся з листом до конкурсної комісії з проханням ще раз заслухати іншого кандидата на посаду, колишнього російського бізнесмена та громадянина Канади Олексія Душутіна (до слова, кандидат практично не володіє українською). Комісія відмовила. Душутін намагався оскаржити результати конкурсу у суді.

У підсумку Мінкульт так і не підписав контракт з Оленою Гончарук, залишивши її, всупереч закону, у статусі в.о., що згодом спростить її усунення з посади.

13 липня 2022 «Довженко-Центр» офіційно перейшов у пряме підпорядкування Держкіно України (раніше він підпорядковувався Мінкульту).

16 серпня 2022 стало відомо, що Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, що фактично означає ліквідацію національного кіноархіву. Згідно з наказом, усі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають бути передані державній установі «Науковий центр кінематографії України», основним видом діяльності якої є «вища освіта». Установа з моменту свого заснування за часів Януковича у 2011 році не робила нічого, не має штату, відповідних компетенцій, сайту тощо.

26 серпня 2022 Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Кабінету міністрів України та Держкіно з рекомендацією скасувати наказу про реорганізацію. На думку більшості членів комітету, цей наказ є незаконним, реорганізація підприємства під час війни є не на часі.

14 вересня 2022 петиція про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала понад 25 тисяч підписів.

12 жовтня 2022 була оприлюднена відповідь Кабміну на петицію, де йдеться, що рішення про реорганізацію установи уряд не скасовуватиме. Там зазначили, що Довженко-Центр не є архівною установою. Колекція фільмів є державною власністю, яку передали Довженко-Центру на зберігання та що діяльність центру є збитковою. Також Кабмін повідомив, що правонаступником «Довженко-Центру» стане «Українська анімаційна студія». Керівниця Довженко-Центру Олена Гончарук назвала такі твердження маніпуляцією та додала, що центр приносив прибуток і не був дотаційним.

17 жовтня 2022 Фонд державного майна розпочав процес приватизації двох корпусів Довженко-Центру. Йдеться про два нежитлові будинки площею у 3 137 кв. м та 5 927 кв.м відповідно. Про основний корпус наразі не йдеться.

28 жовтня 2022 колектив Довженко-Центру подав судовий позов з вимогою визнати незаконним та скасувати наказ про «реорганізацію».

2 листопада 2022 Держкіно оголосило про усунення Олени Гончарук від виконання обовʼязків директорки центру та про призначення на її місце Юлія Каждан. За інформацією з відкритих джерел вона є засновницею двох юридичних фірм, а також засновницею кінологічного Центру. Крім того Каждан надає послуги психотерапії та гіпнозу. Жодного досвіду у сфер кінематографії в неї немає, проте вона заявила, що є юристкою й має провести аудит у Довженко-Центрі. Каждан закрила свої сторінки у соцмережах та уникає спілкування зі ЗМІ.

8 листопада 2022 працівники Довженко-Центру не пустили усередину установи Юлію Каждан та заступника голови Держкіно Максима Александрова. Їх підтримали й кінематографісти.

10 та 11 листопада 2022 працівники СБУ, поліції та прокуратури проводили обшуки в Центрі. За словами співробітників, шукали документи, повʼязані із колишнім директором. СБУ повідомила журналістам, що в Довженко-Центрі відбулися слідчі дії, тому що одному із колишніх посадовців центру готується повідомлення про підозру у «зловживанні владою або службовим становищем». Залишаючи будівлю, силовики не надали працівникам установи копії протоколу, а також забрали печатку ДЦ.