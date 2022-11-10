Поліція та СБУ прийшли з обшуками у Довженко-Центр
СБУ готує підозру екс-керівнику «Довженко-Центру» у зловживанні владою
У будівлі Довженко-Центру, де розташований найбільший український кіноархів, близько 20 людей з поліції та СБУ проводять слідчі дії. Про це повідомили на Facebook-сторінці Центру.
Як зазначається у повідомленні, до будівлі прийшли співробітники прокуратури, поліції та Служби безпеки України.
«Шукають документи, пов'язані з забудовником», – зазначили у Довженко-Центрі.
Як пише «Українська правда» з посиланням на міську прокуратуру, співробітники прокуратури, поліції та Служби безпеки України проводять обшук у приміщенні Довженко-Центру на підставі ухвали слідчого судді.
«Слідчі дії відбуваються на законних підставах в межах кримінального провадження, яке розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити на цей час, з огляду на те, що слідчі дії тривають», – розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.
Своєю чергою, відсторонена директорка Довженко-Центру Олена Гончарук заявила, що «відбувається силове захоплення підприємства», пише «Главком».
«Зараз в будівлі близько 20 людей з поліції та СБУ. Формальний привід для обшуків – встановлення зв'язків колишнього директора Довженко-Центру Івана Козленка із забудовником. Також поліція цікавилась, де нова виконувачка обов'язків директора. Журналістів не пускають», – сказала Гончарук.
Водночас як інформує «Детектор медіа», з посиланням на речника Служби безпеки Артема Дехтяренка, сьогоднішні обшуки у приміщенні «Довженко-Центру» проходять за справою про зловживання владою одним із колишніх керівників установи.
За його словами, наразі на території «Довженко-Центру» відбуваються слідчі дії за участі співробітників СБУ, Нацполіції та прокуратури міста Києва.
Одному із колишніх посадовців Центру готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).
Усі деталі СБУ пообіцяла надати згодом.
Як інформував ZAXID.NET, 2 листопада Держкіно звільнило Олену Гончарук з посади директорки Центру. Натомість призначило нову виконувачку обов’язків директорки – Юлію Каждан та новий конкурс на посаду директора.
Як з’ясувалось, нова в.о. директорки не має досвіду управління інституціями культури. Колектив Довженко-Центру не пропустив Каждан на робоче місце.