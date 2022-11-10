Усі деталі щодо обшуків в Довженко-Центрі правоохоронці пообіцяли надати згодом

У будівлі Довженко-Центру, де розташований найбільший український кіноархів, близько 20 людей з поліції та СБУ проводять слідчі дії. Про це повідомили на Facebook-сторінці Центру.

Як зазначається у повідомленні, до будівлі прийшли співробітники прокуратури, поліції та Служби безпеки України.

«Шукають документи, пов'язані з забудовником», – зазначили у Довженко-Центрі.

Як пише «Українська правда» з посиланням на міську прокуратуру, співробітники прокуратури, поліції та Служби безпеки України проводять обшук у приміщенні Довженко-Центру на підставі ухвали слідчого судді.

«Слідчі дії відбуваються на законних підставах в межах кримінального провадження, яке розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити на цей час, з огляду на те, що слідчі дії тривають», – розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Своєю чергою, відсторонена директорка Довженко-Центру Олена Гончарук заявила, що «відбувається силове захоплення підприємства», пише «Главком».

«Зараз в будівлі близько 20 людей з поліції та СБУ. Формальний привід для обшуків – встановлення зв'язків колишнього директора Довженко-Центру Івана Козленка із забудовником. Також поліція цікавилась, де нова виконувачка обов'язків директора. Журналістів не пускають», – сказала Гончарук.

Водночас як інформує «Детектор медіа», з посиланням на речника Служби безпеки Артема Дехтяренка, сьогоднішні обшуки у приміщенні «Довженко-Центру» проходять за справою про зловживання владою одним із колишніх керівників установи.

За його словами, наразі на території «Довженко-Центру» відбуваються слідчі дії за участі співробітників СБУ, Нацполіції та прокуратури міста Києва.

Одному із колишніх посадовців Центру готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Усі деталі СБУ пообіцяла надати згодом.

Як інформував ZAXID.NET, 2 листопада Держкіно звільнило Олену Гончарук з посади директорки Центру. Натомість призначило нову виконувачку обов’язків директорки – Юлію Каждан та новий конкурс на посаду директора.

Як з’ясувалось, нова в.о. директорки не має досвіду управління інституціями культури. Колектив Довженко-Центру не пропустив Каждан на робоче місце.