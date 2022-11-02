«Довженко-Центр» 13 липня офіційно перейшов у пряме підпорядкування Держкіно

Державна агенція України з питань кіно відсторонила виконуючу обов’язки гендиректорки «Довженко-Центру» Олену Гончарук. На її місце призначено Юлію Каждан. Про це Держкіно повідомляє на своєму сайті у середу, 2 листопада.

Зокрема у повідомлені йдеться, що Олену Гончарук відсторонено за результатами аудиту. Проте вона залишається на посаді керівниці Музею кіно «Довженко-Центру».

«На посаду керівника Довженко-Центру буде проведено конкурсний відбір, а до того часу обов’язки керівника виконуватиме професійний кризовий менеджер, який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, та налагодити фінансово-господарську діяльність Центру. Участі у конкурсі на посаду генерального директора Довженко-Центру кризовий менеджер не братиме», – повідомляють у відомстві.

Сайт LB.ua із посиланням на власні джерела повідомив, що Юлія Каждан є керівницею кінологічного центру «Ерсте Хунд», підприємства з діяльністю у сфері права «Джулія», юридичної фірми «Каждан та партнери». Уся її попередня діяльність не пов’язана зі сферою кіно.

Нагадаємо, «Довженко-Центр» 13 липня офіційно перейшов у пряме підпорядкування Держкіно України. Згодом Держкіно видало наказ, згідно із яким усі фільми з колекції та майно «Довженко-Центру» мають бути передані державній установі «Науковий центр кінематографії України», основним видом діяльності якої є «вища освіта».

За словами працівників «Довженко-Центру», установа «Науковий центр кінематографії України» з моменту свого заснування за часів Януковича у 2011 році не робила нічого, не має штату, відповідних компетенцій, сайту тощо.

«Передача колекції національного кіноархіву з високою репутацією в світі фейковій установі – величезний удар по міжнародному іміджу української влади, а в особливо під час війни, коли Україна у крові виборює власну ідентичність, має ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів», – зазначають в «Довженко-Центрі».

Також зі структури Центру мають виокремити Державне підприємство «Українська анімаційна студія», куди передадуть авторські права на українську анімацію. Окрім того у наказі про реорганізацію не згадано кіноархівну та музейну колекції «Довженко-Центру», які є частиною відповідно державного архівного та музейного фондів України та підпадають під дію окремого законодавства.

Колишній очільник кіноархіву Іван Козленко зазначив, що «до ліквідації Довженко-Центр справа йшла давно» і звинуватив у цьому скандальну очільницю Держкіно Марину Кудерчук, чиїм нав’язливим бажанням, на думку Козленка, став «демонтаж збудованої поколіннями попередніх фахівців кіносистеми».

Нагадаємо також, що петиція із закликом скасувати реорганізацію, тобто фактично ліквідацію Довженко-Центру набрала необхідні 25 тисяч голосів. Уряд натомість вирішив рішення про реорганізацію установи не скасовувати. Відповідь на петицію надійшла майже через місяць після того, як петиція набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

«Довженко-Центр» – найбільший міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10 тис. найменувань художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 000 архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF).

За останні роки він став відомою сучасную сінематекою, яка не просто зберігає фільми, а й займається їх популяризацією та реставрцією (зокрема одним із показових проектів є відреставрована версія фільму Олександра Довженка «Земля» у супроводі гурту «Даха Браха» та інші проекти).

Нещодавно проект Довженко-центру «Дивне, химерне, фантастичне» став лауреаторм премії «Кіноколо».