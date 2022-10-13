Уряд не відмовився від ідеї реорганізувати, а фактично – ліквідувати Довженко-Центр

Кабінет міністрів України відповів на петицію із закликом скасувати реорганізацію, тобто фактично ліквідацію Довженко-Центру. Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів. У відповіді на петицію йдеться, що рішення про реорганізацію установи уряд не скасовуватиме. Водночас відповідь на петицію надійшла майже через місяць після того, як петиція набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

В уряді зазначили, що Довженко-Центр не є архівною установою. Водночас наголосили, що єдиним державним кіноархівом в Україні є Центральний державний кінофотофоноархів України імені Пшеничного, де зберігаються майже 20 тисяч українських кінофільмів. Також у відповіді зазначається, що колекція фільмів є державною власністю, яку передали Довженко-Центру на зберігання. Також урядовці додали, що діяльність Центру є збитковою.

«Центр здійснює свою статутну діяльність за рахунок дотації, отриманої від держави, а також доходів, отриманих від оренди приміщень. Разом з тим адміністративні та інші витрати перевищують обсяги бюджетного фінансування в розділі витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи», – йдеться у відповіді.

Таким чином уряд вирішив, що державне підприємство «Українська анімаційна студія» буде правонаступником майнових та немайнових прав та обов’язків Довженко-Центру.

У Довженко-Центрі, реагуючи на таку відповідь, заявили, що Держкіно і Кабмін хочуть передати усі повноваження щодо архівування української кінематографічної спадщини «сплячій установі без штату, практичного досвіду».

«Ми наголошували десятки разів і повторюємо ще раз: це знищення Довженко-Центру, це загроза національній культурній спадщині. Тепер ми можемо додати, що кричуща некомпетентність Держкіно межує зі зрадою національних інтересів під час російської агресії», – йдеться у відповіді.

Ми наголошували десятки разів і повторюємо ще раз: це знищення Довженко-Центру, це загроза національній культурній спадщині. Тепер ми можемо додати, що кричуща некомпетентність Держкіно межує зі зрадою національних інтересів під час російської агресії. — Довженко-Центр (@Dovzhenko_C) October 12, 2022

Реорганізація «Довженко-Центру»: що відомо

У середині серпня в «Довженко-Центрі» повідомили, що Держкіно видало наказ про його реорганізацію, яка де-факто означає ліквідацію фонду.

Згідно з наказом, усі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають перейти державній установі «Науковий центр кінематографії України». Ця установа з моменту свого заснування за президентства Віктора Януковича у 2011 році не робила нічого, не має штату, відповідних компетенцій, сайту тощо.

Також зі структури Центру має бути виокремлене держпідприємство «Українська анімаційна студія», до якої передадуть авторські права на українську анімацію, що зараз належать Центру. У Центрі заявили, що працівників організації мають повідомити про можливе звільнення.

Окрім того, там вказували, що ані в преамбулі наказу, ані в публічній комунікації Держкіно не обґрунтувало своє рішення. А держпідприємство, мовляв, не врахувало пропозиції Довженко-Центру щодо подальшої діяльності та не розробило стратегічного плану його розвитку, як того вимагає розпорядження уряду.

У Держкіно не погодилися. Своє рішення там пояснили збитковістю та неефективністю Довженко-Центру, що підтримує свою діяльність коштом державної дотації. Також у Держкіно запевняють, що за реорганізації не йдеться про звільнення чи розпуск працівників. Їм пропонується місце роботи на аналогічних посадах у новій структурі, зазначає «Громадське».

Про Довженко-Центр

«Довженко-Центр» – найбільший міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10 тис. найменуваньхудожніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 000 архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF).

За останні роки він став відомою сучасную сінематекою, яка не просто зберігає фільми, а й займається їх популяризацією та реставрацією (зокрема одним із показових проектів є відреставрована версія фільму Олександра Довженка «Земля» у супроводі гурту «Даха Браха» та інші проекти).

Проте 25 березня 2020 року, на фоні кризи, викликаної пандемією коронавірусу, стало відомо, що Міністерство фінансів України планує скоротити фінансування культури та кіно. Того ж року було вирішено зменшити фінансування Центру втричі (до 3,3 млн грн).

28 травня того ж року «Довженко-Центр» оголосив про свою неплатоспроможність через те, що Міністерство фінансів не підписало бюджетну програму «Державна підтримка кінематографії».

18 березня 2021 року у Івана Козленка, який очолював «Довженко-Центр» з 2014 року, закінчилась каденція. Він повідомив, що не буде подаватися на посаду директора знову. 15 квітня конкурсна комісія обрала новою головою Олену Гончарук, яка до цього була керівницею освітніх програм Музею кіно при Довженко-Центрі.

Пізніше Мінкульт звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати результати конкурсу на посаду керівника «Довженко-Центру», а також повторно заслухати одного з кандидатів на посаду – колишнього російського бізнесмена і громадянина Канади Олексія Душутіна.

У своїх заявах Олена Гончарук та колектив «Довженко-Центру» неодноразово натякали на упереджене ставлення Мінкульту – зокрема у червні 2021 року два з чотирьох корпусів центру виставили на приватизацію, що призвело б до втрати основного джерела доходу. Колектив звинуватив міністерство у намірі довести інституцію до банкрутства.