«Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука переміг у п'яти номінаціях з шести

У Києві, попри відключення світла, відбулась церемонія нагородження п’ятою ювілейною національною премією кінокритиків «Кіноколо».

У п’яти номінаціях переміг фільм «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука (він був номінований у шести номінаціях). Зокрема картину, яка була представлена на Двотижневику режисерів у Каннах, назвали найкращим повнометражним ігровим фільмом.

Варто відзначити, що цього року вибір був надзвичайно складним: у головній номінації також змагались «Клондайк» Марини Ер Горбач, «Бачення метелика» Максима Наконечного та «Відблиск» Валентина Васяновича. Усі вони, разом з іншими стрічками, змагаються у конкурсі Одеського кінофестивалю, який прихистив 38-й Варшавський кінофестиваль.

«Памфір» розповідає про чоловіка, який повертається з заробітків додому на напередодні традиційного карнавалу Маланки та відновлює зв’язок зі своїм неспокійним минулим.

Найкращою акторкою визнали Оксану Черкашину, виконавицю головної ролі в «Клондайку» (це друга її статуетка «Кіноколо» після фільму «Погані дороги» у 2020). У номінації «Найкращий короткометражний ігровий фільм» перемогла картина режисерки та сценаристки Наталки Ворожбит «Ти в порядку?» про травмовану війною українку в Європі. Найкращим документальним фільмом назвали «Нескінченність за Флоріаном» Олексія Радинського про легендарного київського архітектора Флоріана Юр’єва. Премію за Найкращий анімаційний фільм здобула картина «Ми, Європа» Марини Степанської та Анни Дудко – буктрейлер до поеми Лорана Годе «Ми Європа. Бенкет народів».

Нагороду «За досягнення» отримали кінознавці державного кіноархіву «Довженко-Центр», які в 2022 році провели цикл публічних кінопоказів рідкісних українських стрічок «Дивне, химерне, фантастичне». Нагадаємо, що саме зараз «Довженко-Центр» перебуває під загрозою знищення.

Спеціальні відзнаки отримали литовський режисер Мантас Кведаравічюс (посмертно), якого наприкінці березня взяли в полон та стратили російські військові під час зйомок стрічки «Маріуполіс 2», а також Дмитро «Орест» Козацький, захисник Маріуполя, фотограф, прес-офіцер полку «Азов», який став співрежисером фільму «Останній день на Азовсталі» та поширив світом фотографії з «Азовсталі».

Нагадаємо, національна премія кінокритиків «Кіноколо» була заснована 2018 року. Вона визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.

Переможці премії «Кіноколо-2022»:

Найкращий повнометражний ігровий фільм «Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук, прод. Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Лора Бріан, Богна Шевчик, Клаудія Смея-Ростворовська, Жанкарло Насі, Адольф Ель Ассаль, Сільвана Сантамарія.

Найкращий короткометражний ігровий фільм «Ти в порядку?», реж. Наталка Ворожбит, прод. Денис Крупнов, Наталка Ворожбит.

Найкращий документальний фільм «Нескінченність за Флоріаном», реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок.

Найкращий анімаційний фільм «Ми, Європа», реж. Марина Степанська, Анна Дудко, прод. Галина Шиян.

Відкриття року «Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Найкращий режисер/режисерка Дмитро Сухолиткий-Собчук («Памфір»).

Найкращий актор Олександр Яцентюк («Памфір», реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук).

Найкраща акторка Оксана Черкашина («Клондайк», реж. Марина Ер Горбач).

Найкращий сценарій фільму (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми)

Дмитро Сухолиткий-Собчук («Памфір»).

За досягнення

Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк за цикл показів «Дивне, химерне, фантастичне».

Спеціальні відзнаки: Дмитро «Орест» Козацький, Мантас Кведаравічюс.