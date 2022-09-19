Автор фотографій перед тим, як потрапити у полон, відкрив доступ до знімків і попросив показати їх усьому світові

Серія портретів бійців полку «Азов», зроблена військовим і фотографом Дмитром Козацьким (позивний «Орест») навесні під час боїв за Маріуполь здобула перемогу в категорії «Преса / Війна / Конфлікт» міжнародного конкурсу International Photography Awards. Про це ідеться на сайті конкурсу.

Також цій серії портретів журі присудило 3-тє місце у категорії «Преса / Фоторепортаж / Оповідання».

Нагадаємо, Дмитра «Ореста» Козацького називають «очима "Азовсталі"». 26-річний Дмитро родом із міста Малин на Житомирщині. Зі школи захоплювався фотографією і мріяв стати військовим журналістом. Паралельно зі службою в полку «Азов» він навчався на політолога в Національному університеті «Острозька академія». Його фотографії уже облетіли весь світ. Саме він є автором легендарної уже фотографії «Світло переможе».

Фотограф, який зараз перебуває у російському полоні разом з іншими захисниками Маріуполя, здобув одну з головних відзнак для журналістів у Польщі – Grand Press 2022, а згодом серія світлин з «Азовсталі» посіла перше місце в категорії press / war і друге в загальній категорії Press на французькому міжнародному фотоконкурсі Px3.

Журі конкурсу International Photography Awards відзначило також і львівського фотографа Тараса Бичка – він посів друге місце в номінації «Плівковий портрет» за фото своєї родини. За словами автора, знімок із серії «Дві кімнати» зроблений у львівській квартирі фотографа торік.