Олександр Шаповал став на захист України від початку повномасштабної війни

У бою з російськими загарбниками в Донецькій області загинув соліст балету Національної опери Олексанр Шаповал. Про це повідомила Заступниця головного редактора газети «Україна молода» Валентина Самченко.

«У бою під Майорськом на Донеччині сьогодні, 12 вересня, загинув Шаповал Олександр Миколайович – заслужений артист України, соліст балету Національної опери України імені Тараса Шевченка», – написала вона у Facebook.

Прима-балерина Національної опери Катерина Кухар підтвердила цю інформацію.

«Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям… тому що він один з небагатьох, хто жив сценою… А тепер його танець став вічним», – написала вона в Instagram.

Також про смерть артиста повідомила працівниця Національної опери України Лариса Тарасенко.

На момент смерті Шаповалу було 47 років. З дописів його побратимів випливає, що він загинув вночі 12 вересня. Шаповал був солістом Національної опери з 2013 до 2021 року. Від початку повномасштабної війни став на захист України в лавах ЗСУ.