Михайло Гамкало у Карпатах

18 серпня у бою в селі Благодатне Миколаївської області загинув старший лейтенант, командир взводу Михайло Гамкало. Про це повідомив його батько, професор ЛНУ, провідний науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України Зенон Гамкало.

Михайло Гамкало отримав важке поранення під час ворожого артилерійського та мінометного обстрілу.

До мобілізації Михайло Гамкало працював на кафедрі туризму географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка, був кандидатом географічних наук, доцентом. У Львові залишилися без чоловіка дружина Ольга Карпінська і без батька 15-річний син Остап і 8-річна дочка Марічка.

«Він завше самостійно вибирав свій шлях у Житті, як і йти воювати з клятими московитами. Ти – наша Гордість. Вічна пам'ять», – написав Зенон Гамкало.

Михайло Гамкало мав 45 років. У 1998 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, географ-ґрунтознавець. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Кислотно-основна буферність ґрунтів Чорногірського масиву Українських Карпат». З 2002 року працював на посаді наукового співробітника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів. З 2004 року – на посаді доцента кафедри туризму. Опублікував понад 70 наукових праць.

Розробив і читав спецкурси: Туристичне країнознавство, Активний туризм, Спортивно-оздоровчий туризм, Методика організації наукових досліджень, Інформаційні технології в туризмі, Анімаційні послуги в туризмі, Організація екскурсійних послуг.

Керував студентським науковим гуртком «Активний туризм».