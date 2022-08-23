У Михайла Гамкала залишилися дружина, 8-річна донька та 15-літній син

У середу, 24 серпня, Львів попрощається з доцентом Львівського університету Михайлом Гамкалом, який загинув у бою з російськими окупантами в селі Благодатне Миколаївської області. Чин похорону відбудеться у Гарнізонному храмі, а поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі.

Як повідомила прес-служба ЛМР, чин похорону розпочнеться о 15:00, а о 15:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Опісля похоронна процесія попрямує до Личаківського кладовища. Мерія закликає долучитись до церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Маршрут похоронної процесії проляже через пл. Катедральну, пл. Ринок, вул. Руську, вул. Підвальну, вул. Винниченка, пл. Соборну, вул. Пекарську, вул. Шімзерів та вул. Мечнікова. На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Львів’янин Михайло Гамкало народився у 1976 році, закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «географ-ґрунтознавець», був кандидатом географічних наук. До повномасштабної війни працював на посаді доцента кафедри туризму ЛНУ ім. І. Франка, також викладав у Львівському національному університеті природокористування та у Київському національному університеті культури і мистецтв. Керував студентським науковим гуртком «Активний туризм». Опублікував понад 70 наукових праць.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії добровольцем пішов на війну. Служив у лавах 63-ї окремої механізованої бригади Корпусу резерву Збройних сил України, був старшим лейтенантом, командиром взводу. Загинув 18 серпня після важкого поранення під час ворожого артилерійського та мінометного обстрілу на Миколаївщині. У Михайла Гамкала залишилися дружина, 8-річна донька та 15-літній син.