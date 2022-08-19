Іван Дейнека перевозив у вантажівці зібраний врожай

Вдень у п’ятницю, 19 серпня, в Сумській області на російській міні підірвалася вантажівка з місцевим фермером Іваном Дейнекою. Він загинув, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його інформацією, інцидент стався близько 16:00 у краснопільській громаді Сумщини. Вантажівка ЗІЛ, якою керував Іван Дейнека, розминалась із зустрічним автомобілем і з'їхалаз дороги на узбіччя. Водій проігнорував попереджувальні таблички «обережно, міни». Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці.

«Це був Дейнека Іван Григорович, мешканець Краснопілля, місцевий фермер – власник аграрної компанії та депутат селищної ради. Голова асоціації фермерів та приватних землевласників Сумської області», – уточнив Живицький.

За його словами, фермер перебував у автомобілі сам. Він Перевозив зібраний врожай.

Також Живицький висловив співчуття родині загиблого.

Нагадаємо, Сумщина є найзамінованішою з усіх звільнених від російських загарбників територій України. Росіяни після виходу з регіону обстрілюють його щоденно зі своєї території.