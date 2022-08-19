Голова асоціації фермерів Сумщини підірвався на російській міні і загинув
Іван Дейнека проігнорував табличку «Обережно, міни», коли з’їжджав на узбіччя
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Вдень у п’ятницю, 19 серпня, в Сумській області на російській міні підірвалася вантажівка з місцевим фермером Іваном Дейнекою. Він загинув, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За його інформацією, інцидент стався близько 16:00 у краснопільській громаді Сумщини. Вантажівка ЗІЛ, якою керував Іван Дейнека, розминалась із зустрічним автомобілем і з'їхалаз дороги на узбіччя. Водій проігнорував попереджувальні таблички «обережно, міни». Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці.
«Це був Дейнека Іван Григорович, мешканець Краснопілля, місцевий фермер – власник аграрної компанії та депутат селищної ради. Голова асоціації фермерів та приватних землевласників Сумської області», – уточнив Живицький.
За його словами, фермер перебував у автомобілі сам. Він Перевозив зібраний врожай.
Також Живицький висловив співчуття родині загиблого.
Нагадаємо, Сумщина є найзамінованішою з усіх звільнених від російських загарбників територій України. Росіяни після виходу з регіону обстрілюють його щоденно зі своєї території.