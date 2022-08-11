Сумська область залишається найбільш замінованою з деокупованих регіонів, а 20-кілометрова смуга вздовж державного кордону тут повністю небезпечна. Розмінувати ці ділянки складно через повторні обстріли з боку росіян, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Сумщина має понад 500 кілометрів державного кордону з ворогом. Тут постійно відбуваються обстріли з території держави-терориста. Сумщина найбільше з деокупованих територій залишається замінованою – понад 47% її території було заміновано. Зараз це острівці, які ще залишаються небезпечними, є велика лісиста місцевість, куди не можна заходити, і також 20-кілометрова відстань від державного кордону повністю залишається замінованою», – сказав Монастирський в ефірі національного телемарафону під час візиту на Сумщину 11 серпня, повідомив «Укрінформ».

Він наголосив, що це через те, що на деякі прикордонні території рятувальники навіть не можуть підійти. Зокрема по Сумщині росіяни випустили за день близько 200 мін, а найбільш небезпечними є так звані повторні обстріли.

«У нас було багато поранених, є, на жаль, загиблі рятувальники, які постраждали якраз під час повторних обстрілів. Це відбувається таким чином: йде обстріл, на місце виїжджають протягом 5-10 хвилин рятувальники, починають рятівні роботи, адже дуже важливо в перші хвилини витягти тих, хто перебуває під завалами. А десь за 30 хвилин іде повторний обстріл, який накриває вже працівників поліції та рятувальних служб, які перебувають на місці», – пояснив міністр.

Нагадаємо, Сумську область зачистили від російських загарбників на початку квітня. Однак війська держави-терориста щоденно обстрілюють прикордонні громади Сумщини зі своєї території. Часто такі обстріли є масованими.