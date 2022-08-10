Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада

Російська армія у ніч на 10 серпня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Загинули 13 людей, поранені ще 11, з них 5 у важкому стані. Про це зранку у середу, 10 серпня, повідомив глава ОВА Валентин Резніченко.

За його словами Нікопольський район росіяни обстріляли з «Градів» – випустили по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. Спочатку повідомлялося про 11 загиблих та 13 поранених.

«У місті Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали (десятеро – у лікарні, семеро з них важкі). У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень, також виведена з ладу лінія електропередач і кілька тисяч людей без світла», – йдеться у повідомленні.

Під вогнем було і село Вишетарасівка Мирівської громади. Там загинула одна жінка, будинок якої вщент зруйнований снарядом.

«Також постраждало подружжя: жінку шпиталізували, чоловік лікується удома. У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони, до тисячі людей без газу», – повідомив Різниченко.

Оновлено 9:20. У лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу. Як повідомив Валентин Резніченко, лікарі боролися, але не змогли їх врятувати. На цю хвилину нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранені, 5-ро з них у тяжкому стані.