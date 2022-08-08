Російський воєнний злочинець Міхаіл Куліков, який розстріляв цивільну багатоповерхівку в Чернігові, на суді

Деснянський районний суд Чернігова засудив російського танкіста Міхаіла Кулікова до 10 років позбавлення волі за порушення законів та звичаїв війни – розстріл цивільної багатоповерхівки на околиці Чернігова в лютому. Такий вирок уранці в понеділок, 8 серпня, оголосив суддя Микола Кузюра, повідомила «Новинарня».

Це другий очний судовий процес над російським воєнним злочинцем за час повномасштабного нападу Росії на Україну після справи російського воєнного злочинця Вадіма Шишимаріна, який отримав спершу довічне, а після апеляції – 15 років тюрми, та, відповідно, другий вирок.

Прокуратура довела вину окупанта в особливо тяжкому злочині, за яким передбачено покарання від 8 до 15 років в’язниці. Обвинувач Артем Дикий просив засудити російського воєнного злочинця до 10 років і 6 місяців тюрми і стягнути з нього 25 тис. грн судових витрат. Обираючи міру покарання, суд врахував щире каяття, співпрацю зі слідством та відсутність обтяжуючих обставин.

«Виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства», – наголосив суддя Кузюра.

Суд ухвалив процесуальні витрати покласти на Кулікова – стягнути 25 тис. грн.

Адвокат Павло Костюченко наполягав на найм’якшій можливій мірі покарання за цією статтею.

Сержант Куліков визнав свою вину, співпрацював зі слідством, скористався правом участі в дебатах і правом останнього слова. Він просив пробачення та казав, що «кається з самого початку і по сьогоднішній день».

Російські танкісти вчинили злочин, про який ідеться, в Чернігові на третій день повномасштабного вторгнення, 26 лютого. У тексті підозри майору Лєаніду Щоткіну, який є командиром танкового батальйону росіян, зазначається, що того дня він віддав наказ вистрілити з танка по багатоповерхівці у Чернігові. Виконав цей наказ сержант Міхаіл Куліков – оператор-навідник зі складу військової частини 41659, 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади із 41-ї загальновійськової армії збройних сил Російської Федерації.

Снаряд влучив у квартиру на десятому поверсі, знищивши вікно, віконний блок на кухні, балкон і пошкодивши перекриття підлоги, стелі, балкони та кухні, газовий котел, радіатори тощо. Тоді в будинку ще ніхто не мешкав, тож ніхто не загинув. Того ж дня танк, у якому були Куліков та Щоткін, підбили українські воїни. Окупантів взяли у полон, коли ті ховались у погребі приватного будинку.

Перед судом станом на зараз постав лише Міхаіл Куліков. Полоненого майора Щоткіна вже віддали за обміном.

У суді допитали представницю потерпілого, яка пояснила, що пошкоджений будинок має статус житлового, і жодної квартири в ньому для військовослужбовців не було передбачено. За результатами експертизи руйнування квартири оцінене в понад 980 тисяч гривень збитків.

19 липня суд допитав обвинуваченого загарбника. Куликов повідомив, що виконував наказ командира, який нібито помітив у новобудові українську розвідувально-диверсійну групу й віддав наказ стріляти з танка. Обвинувачений визнав провину і сказав, що жалкує про свій вчинок.

«Я давав присягу. Нас до цього привчили. У присязі вказано, що безпосередньо треба виконувати накази командира. Я служу в збройних силах 10 років, просто маю до цього звичку», – заявляв сержант. Водночас він визнав: у присязі не написано, що він може розстрілювати цивільне населення.