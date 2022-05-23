21-річний Вадим Шишимарін повністю визнав свою вину, однак стверджує, що виконував наказ командира

Соломʼянський суд Києва визнав винним 21-річного російського військового Вадима Шишимаріна, який убив в Україні цивільного. Суд призначив росіянину довічне увʼязнення. Це перший російський солдат, якого судять в Україні за вбивство цивільного.

Як повідомило Суспільне, суд виніс вирок Вадиму Шишимаріну у понеділок, 23 травня. Під час попередніх засідань суду він визнав провину і розкаявся та пояснив, що виконував наказ командира. Однак цю версію суд відкинув, оскільки його віддав військовий, який не був командиром Вадима Шишимаріна.

Враховуючи це, Соломʼянський суд Києва визнав 21-річного російського військового винним у порушенні законів і звичаїв війни за ст. 438 ККУ.

Вадим Шишимарін – сержант та командир відділення танкової «Кантемирівської дивізії», що базується в Московській області. За даними слідства, він приїхав в Україну 24 лютого та перетнув кордон у Сумській області.

Після того, як ЗСУ розбили російську колону, його угруповання почало відступати до кордону з Росією. 28 лютого в селищі Чупахівка на Сумщині російські військові зустріли 62-річного цивільного беззбройного мешканця Олександра Шеліпова. Шишимаріну наказали вистрілити у чоловіка, бо той нібито міг здати позиції ЗСУ. Після повторного наказу Вадим Шишимарін убив Олександра Шеліпова пострілом у голову.