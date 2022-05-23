З початку повномасштабної війни рятувальники Харківського гарнізону ДСНС повністю розібрали завали на 98 об'єктах, з-під яких дістали 150 тіл загиблих. Про це заявив заступник начальника ГУ ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник.

«У Харкові нашими підрозділами розібрано повністю 98 локацій, на яких є завали. На жаль, з-під завалів вилучено понад 150 тіл загиблих. Під час оперативно-рятувальних робіт нашими підрозділами було врятовано понад 250 осіб», – сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю, 22 травня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

За словами Торяника, наймасованіших обстрілів у Харкові зазнавали Північна Салтівка, П'ятихатки, селище Жуковського, Рогань і Горизонт – райони, розташовані ближче до лінії зіткнення, до яких ворог міг дістати артилерією.

Він також повідомив, що при виконанні своїх службових обов’язків загинули п’ятеро людей. З них двоє рятувальників, які приїхали гасити пожежу після обстрілу і потрапили під повторний обстріл, а також троє саперів. Ще сімох саперів було поранено.

Нагадаємо, 14 квітня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що росіяни вбили на Харківщині 503 людини. Однак з того часу в місті та області від російських обстрілів загинули ще кілька людей, також загиблих продовжували знаходити під завалами зруйнованих будинків. Так, лише в Ізюмі Харківської області під завалами зруйнованої загарбниками п’ятиповерхівки знайшли 44 загиблих. Тиаким чином, точна кількість загиблих від рук росіян мирних жителів Харківщини невідома.