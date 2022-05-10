У тимчасово окупованому Ізюмі на Харківщині під завалами будинку, який російські загарбники знищили ще в березні, знайшли тіла 44 загиблих цивільних, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення. Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!» – написав Синєгубов у Telegram у вівторок, 10 травня.

Додамо, що Ізюмський напрямок – один із найгарячіших. Важкі бої там точаться постійно, оскільки окупанти намагаються наступати з Ізюма на Слов’янськ Донецької області. Загарбники повністю окупували місто 1 квітня, але бої там тривали від початку березня. Росіяни захопили місто завдяки допомозі місцевих колаборантів.