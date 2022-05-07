З-під завалів вже дістали 30 людей, операція з порятунку решти людей триває

Російські загарбники скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка, яке розташоване біля Лисичанська. У цей момент у шкільному підвалі від обстрілів ховалися 90 цивільних, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Останній тиждень Білогорівка – село поблизу Лисичанська – гаряча точка. орки намагаються там здійснити прорив, точаться постійні бої. Сьогодні російські вбивці “воювали” з беззбройними мирними мешканцями. Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися», – написав він у Telegram увечері в суботу, 7 травня.

Як розповів голова Луганщини, після влучання в клуб, підвал школи був єдиним місцем порятунку селян від обстрілів.

За словами Гайдая, у момент, коли росіяни скинули на школу авіабомбу, там перебували 90 людей. 30 з них вже дістали з-під завалів, операція із порятунку решти людей триває.

Нагадаємо, у березні росіяни скинули авіабомбу на драмтеатр у Маріуполі, де від обстрілів ховалися кілька сотень мирних жителів. За останніми даними, внаслідок цього загинули близько 600 людей. Однак точну кількість загиблих встановити неможливо, оскільки російські нацисти проводили зачистку території від тіл.