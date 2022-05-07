Окрім загибелі двох хлопчиків, російські снаряди поранили ще двох дівчаток і жінку

Російські війська 7 травня обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град» житловий сектор Привілля на Луганщині, вбивши у такий спосіб двох дітей, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, після того, як російські снаряди влучили в житлові будинки, на місце вирушила група швидкого реагування «Луганськ-1» і на одній з вулиць виявила тіла 11-річного і 14-річного хлопчиків. Ще двоє дівчаток 12 та 8 років, а також 69-річна жінка отримали поранення.

Гайдай також наголосив, що нині уражені росіянами території оглядають правоохоронці, тому кількість жертв може зрости.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня 2022 року, російські війська завдали ракетно-бомбових ударів по Одесі, Сумській та Миколаївській областях. Зокрема над Полтавською областю було збито ворожу ракету.

Також зазначимо, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули понад 220 дітей.