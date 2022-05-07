На Одещині російські війська завдали чотирьох ударів крилатими ракетами по цивільній інфраструктурі

У суботу, 7 травня, зранку на Одещині російські війська застосували стратегічну авіацію та завдали чотирьох ударів крилатими ракетами. Постраждала цивільна інфраструктура. Втрат серед мирного населення немає.

«По Одещині нанесено ракетний удар чотирма крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо», – повідомило видання «Лівий берег» з посиланням на Одеську міську раду.

Також у Telegram-каналі «Суспільного» повідомили, що в Одесі лунають вибухи, містяни бачили ракети, а над містом видно чорний дим. Проте наразі немає інформації про пошкодження.

Тож мешканців просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги, не панікувати та дотримуватися норм безпеки.

Зазначимо, що в Одесі та області запроваджують подовжену комендантську годину – з вечора 8 травня до ранку 10 травня.