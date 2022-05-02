Росія завдала по Одесі ракетного удару, внаслідок якого є загиблі та поранені. Про це заявив керівник ОВА Максим Марченко.

«Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На жаль, є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо», – написав Марченко у Telegram.

Одеська міськрада з посиланням оперативне командування «Південь» повідомила, що постраждав також релігійний об'єкт, ймовірно, церква.

«По Одещині нанесено черговий ракетний удар. Є влучання в об'єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд», – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці удару працюють рятувальники, точна кількість жертв та наслідки ракетної атаки встановлюються.