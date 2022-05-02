Російські війська втретє за останній місяць здійснили ракетний обстріл одного й того ж моста в курортній Затоці Одеської області, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram

«Ворог здійснив ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Інформація уточнюється», – написав він у Telegram.

Як повідомила «Думская» з посиланням на оперативне командування «Південь», росіяни випустили по мосту три ракети. Водночас від ранку 2 травня на Одещині не було повітряних тривог.

Зазначимо, що згаданий міст з’єднував Одесу з румунським кордоном. До того ж він забезпечував автомобільне та залізничне сполучення з трьома районами Одеської області – Болградським, Ізмаїльським та Білгород-Дністровським.