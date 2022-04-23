Ймовірно, удару завдали крилатими ракетами високої дальності Х-101

У суботу, 23 квітня, російські військові обстріляли Одесу. Про це повідомляє «Суспільне».

О 13:20 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За десять хвилин містяни чули вибухи. Всього повідомляють про чотири сильні вибухи.

В оперативному командуванні Південь зазначили, що ракети влучили в об'єкти інфраструктури.

За даними «Думської», внаслідок удару загорівся житловий будинок. Його мешканців евакуювали, ракета зруйнувала частину квартир. Також відомо про загоряння кількох автомобілів на парковці біля будинку. Кількість постраждалих наразі не уточнюється.

Ймовірно, удару завдали крилатими ракетами високої дальності Х-101.