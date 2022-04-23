Президент України Володимир Зеленський емоційно прокоментував ракетний обстріл Одеси, назвавши російських військових «покидьками».

Під час прес-конференції у суботу, 23 квітня, відповідаючи на питання журналіста з Туреччини, Зеленський, не стримуючи емоцій нагадав, що Одесу обстріляли перед великим святом – Великоднем.

«Ви ж бачите, що навіть перед Великоднем, це велике свято в Україні, велике сімейне свято. Сім ракет сьогодні прилетіло до Одеси. Сім! ... Сім ракет, до житлового багатоповерхового будинку потрапила ракета. Вісім людей, за даними на цей момент, померло ... Дитині три місяці, померла ... Війна почалася, коли цій дитині місяць був. Ви уявляєте, що це взагалі відбувається? Покидьки смердючі! Як їх ще назвати? Інших немає слів! Просто покидьки!», – заявив Зеленський.

Він нагадав, що росіяни «люблять Одесу і називають її "мамою"», але навіть це місто потрапляє під обстріли.

23 квітня, російські військові обстріляли Одесу крилатими ракетами, одна з яких влучила у житловий будинок. Про це повідомляє «Суспільне». У результаті обстрілу загинули восьмеро мирних мешканців, серед них тримісячне немовля.