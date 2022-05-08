Одеська міськрада показала фото пошкоджених російськими ракетами квартир
Суботній ракетний удар по Одесі пошкодив 252 квартири
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Комунальники відновлюють пошкоджене росіянами житло в Одесі
Внаслідок масованого ракетного удару по Одесі в суботу, 7 травня, 252 квартири отримали пошкодження, повідомила прес-служба Одеської міськради.
Як йдеться у повідомленні, комунальні служби займаються очищенням території від вибитого скла та рам. На затягування віконних рам пішло 1800 кв.м плівки.
Станом на ранок 8 травня залишилося в роботі ще близько 25 відсотків квартир (з урахуванням тих, з яких тимчасово виїхали мешканці), додали в міськраді.
Нагадаємо, 7 травня росіяни випустили по Одесі шість крилатих ракет, влучивши, зокрема, в меблеве підприємство і аеропорт. Ще чотири крилаті ракети того дня впали на території Одеської області.
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