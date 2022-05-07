Прикордонники показали уламки російських ракет, які впали на територію Сумщини

Ворожа авіація двічі завдала ракетно-бомбових ударів по території Сумщини, повідомила Державна прикордонна служба.

За інформацією прикордонників, після обіду в суботу, 7 травня, ворожі літаки, які заходили з боку Росії, двічі завдали ракетно-бомбових ударів по українській території. Удари були на відстані близько 20 кілометрів один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35.

«Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби “Юнаківка” Сумського загону. Українські прикордонники, які несли службу на цьому напрямку, встигли зайти в укриття. Варто наголосити, що під час одного з заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території», – сказано в повідомленні.

За інформацією голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення. Ракети впали на території Миропільської та Хотінської громад. Обстріл відбувся ракетами типу «повітря — земля».

Як повідомляв ZAXID.NET, також 7 травня росіяни здійснили ракетний обстріл Одещини.