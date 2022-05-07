Російський снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа, вогонь охопив усі приміщення музею

На Харківщині внаслідок російського обстрілу знищено музей ім. Григорія Сковороди. Внаслідок прямого влучання російської ракети пізно увечері 6 травня загорілася будівля літературно-меморіального музею, який розташований у селі Сковородинівка Богодухівського району. Також відомо, що поранення отримав син директора, який цієї ночі охороняв музей.

«Національний музей Григорія Сковороди у Богодухівському районі був знищений прямим влучанням російської ракети у ніч проти 7 травня. Снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею», – повідомило «Суспільне» з посиланням на очільника Золочівської громади Віктора Коваленка.

Фото ДСНС у Харківській області

Також внаслідок обстрілу поранення отримав 35-річний син директора музею, який цієї ночі залишився охороняти приміщення. Чоловіка витягли з-під завалів, медики діагностували у нього травму ноги та відправили до лікарні.

За інформацією рятувальників, пожежа виникла о 23:10. Площа – близько 280 кв м. Рятувальник локалізували вогонь опівночі. Проте погасити повністю її вдалося о 8:05 суботи, 7 травня.

Музей Сковороди розташований у селі Сковородинівка Богодухівського району. Це був маєток XVIII ст., де останні роки свого життя працював та біля якого був похований Сковорода. Музей заснований у 1972 році. Будівлю планували відреставрувати: відремонтувати адміністративний будинок, а також облаштувати парк.

Так музей виглядав до пожежі 7 травня 2022 року

Письменник та філософ Григорій Сковороді народився 3 грудня 1722 року на Полтавщині. Цьогоріч на державному рівні мали відзначати 300-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди. З цієї нагоди у Києві презентували офіційну айдентику національної кампанії «Світ Сковороди».

Зазначимо, що росіяни зруйнували вже понад 200 об'єктів культурної спадщини в Україні. на початку квітня ЮНЕСКО заявило про пошкодження понад 50 пам'яток в Україні через вторгнення РФ. У Маріуполі росіяни зруйнували музей з оригіналами всесвітньо відомих художників, а на Київщині під час атаки росіян згорів музей, де зберігалися роботи Марії Приймаченко, щоправда, експозицію вдалося врятувати.