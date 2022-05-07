На Харківщині росіяни знищили музей імені Григорія Сковороди
Будівля музею загорілася внаслідок прямого влучання російської ракети
На Харківщині внаслідок російського обстрілу знищено музей ім. Григорія Сковороди. Внаслідок прямого влучання російської ракети пізно увечері 6 травня загорілася будівля літературно-меморіального музею, який розташований у селі Сковородинівка Богодухівського району. Також відомо, що поранення отримав син директора, який цієї ночі охороняв музей.
«Національний музей Григорія Сковороди у Богодухівському районі був знищений прямим влучанням російської ракети у ніч проти 7 травня. Снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею», – повідомило «Суспільне» з посиланням на очільника Золочівської громади Віктора Коваленка.
Фото ДСНС у Харківській області
Також внаслідок обстрілу поранення отримав 35-річний син директора музею, який цієї ночі залишився охороняти приміщення. Чоловіка витягли з-під завалів, медики діагностували у нього травму ноги та відправили до лікарні.
За інформацією рятувальників, пожежа виникла о 23:10. Площа – близько 280 кв м. Рятувальник локалізували вогонь опівночі. Проте погасити повністю її вдалося о 8:05 суботи, 7 травня.
Музей Сковороди розташований у селі Сковородинівка Богодухівського району. Це був маєток XVIII ст., де останні роки свого життя працював та біля якого був похований Сковорода. Музей заснований у 1972 році. Будівлю планували відреставрувати: відремонтувати адміністративний будинок, а також облаштувати парк.
Так музей виглядав до пожежі 7 травня 2022 року
Письменник та філософ Григорій Сковороді народився 3 грудня 1722 року на Полтавщині. Цьогоріч на державному рівні мали відзначати 300-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди. З цієї нагоди у Києві презентували офіційну айдентику національної кампанії «Світ Сковороди».
Зазначимо, що росіяни зруйнували вже понад 200 об'єктів культурної спадщини в Україні. на початку квітня ЮНЕСКО заявило про пошкодження понад 50 пам'яток в Україні через вторгнення РФ. У Маріуполі росіяни зруйнували музей з оригіналами всесвітньо відомих художників, а на Київщині під час атаки росіян згорів музей, де зберігалися роботи Марії Приймаченко, щоправда, експозицію вдалося врятувати.