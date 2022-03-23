Так виглядала будівля Художнього музею ім. Архипа Куїнджі у Маріуполі до обстрілу

Російські окупанти знищили будівлю Художнього музею ім. Архипа Куїнджі у Маріуполі. Тут зберігалися оригінали робіт всесвітньо відомих майстрів, зокрема українських художників – Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших. Їхня доля наразі невідома. Про це у середу, 23 березня, повідомили у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

«Фонд музею налічував приблизно 2 тисячі експонатів, враховуючи твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури. У музеї зберігалися оригінали робіт українських художників – Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших. Їхня доля наразі невідома», – повідомили в Маріупольській міській раді.

За словами голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського, оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було. Там залишалися лише копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова.

У повідомленні не зазначено, коли саме відбувся обстріл будівлі, але на сторінці музею у Вікіпедії вказано, що будівлю було зруйновано внаслідок прямого влучання авіабомби 21 березня.

Музей ім. Архипа Куїнджі відкрили в Маріуполі в 2010 році в садибі Геоцинтова. Будівля зведена у 1902 році у стилі модерн. Експозиція музею містила близько двох тисяч експонатів.

Маріуполь вже три тижні постійно обстрілюють російські війська. У місті вже фактично не залишилося вцілілих будинків. Полк «Азов» у середу, 23 березня, опублікував відео з дрона, де видно масштаби руйнувань міста російською армією.

Нагадаємо, раніше росіяни розбомбили драмтеатр в Маріуполі, де ховались сотні людей. Також під час атаки росіян під Києвом згорів музей, де зберігалися роботи Марії Приймаченко, експозицію вдалося врятувати.