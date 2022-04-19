сторичну будівлю Охтирського музею понищено внаслідок обстрілів росіян

З початку повномасштабного вторгнення військ держави-терориста Росії в Україну зафіксовано 200 об’єктів культурної спадщини України, зруйнованих російськими агресорами. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Російські війська свавільно руйнують нашу культурну спадщину: церкви, синагоги, музеї, пам’ятники, театри. МКІП вже зафіксувало 200 об’єктів руйнувань культурної спадщини, і ці цифри не є кінцевими», – повідомив Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

За словами міністра, окупаційні війська продовжують воєнні злочини проти української спадщини, намагаючись стерти українську історію та ідентичність.

На думку Ткаченка, однією з стратегічних цілей росіян в цій війні є знищення української культури.

«Але ми витримаємо, як витримували та боролися наші предки. А також розпочнемо відновлення. Тому наразі продовження роботи програми «Велика реставрація» є пріоритетом для міністерства», – наголосив міністр.

Він також зазначив, що тривають перемовини з міжнародними колегами щодо створення загальноєвропейського фонду на відновлення фінансування для програми «Велика реставрація».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина і Азербайджан відбудують знищені росіянами об’єкти у Чернігові та Охтирці.